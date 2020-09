iTunes Movie Mittwoch: „Ruf der Wildnis“ für 1,99€ leihen

Der Mittwoch steht bei iTunes immer im Zeichen des Films, so auch diese Woche. Heute dürfen sich dabei alle Fans von opulenten Bildern und Harrison Ford freuen, denn sein Film „Ruf der Wildnis“ lässt sich heute zum günstigen Preis von 1,99 Euro ausleihen – alle Konditionen bleiben dabei wie gehabt.

Nach dem beliebten Literaturklassiker erzählt Ruf der Wildnis die Geschichte von dem treuen Hund Buck und dem Mann (Harrison Ford), dem er vertrauen muss. Plötzlich aus seinem behüteten Leben im sonnigen Kalifornien gerissen, findet sich Buck in der Wildnis des Yukon in Alaska wieder. Als Neuling in einem Schlittenhund-Rudel der Post zur Zeit des großen Goldrausches um 1890, tauscht Buck ein komfortables Leben gegen Entbehrung und Überlebenskampf. Sein Leben ändert sich erneut, als Buck auf den einsamen Abenteurer Thornton trifft. Gemeinsam begeben sich die beiden auf das Abenteuer ihres Lebens. Ihre Reise durch Landschaften, die so unerbittlich wie spektakulär sind, verändert Mensch und Hund grundlegend. Mit einzigartigen Aufnahmen und modernster Animationstechnik ist Ruf der Wildnis ein visuell atemberaubendes Erlebnis mit realistischen, glaubwürdigen Charakteren.

