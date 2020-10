iTunes-Karten: 15% Bonus auch in dieser Woche

Auch in dieser Woch könnt ihr wieder ein wenig Bonus-Guthaben beim Aufladen von iTunes-Guthaben mitnehmen: Nur noch heute läuft eine entsprechende Aktion von Amazon, daneben könnt ihr auch beim Kauf einer iTunes-Karte bei Edeka zusätzliches Guthaben erhalten.

Wer seine Abos und Käufe im App Store per iTunes-Guthaben bezahlt und hier ab und an die jeweiligen Aktionen nutzt, die es eigentlich in jeder Woche gibt, kann auf das Jahr gerechnet den ein- oder anderen Euro sparen: Netflix, Apple Music oder Spotify werden so um einiges günstiger. Auch in dieser Woche laufen wieder iTunes-Rabattaktionen.

Einerseits wäre da noch immer die Aktion von Amazon: Ihr erhaltet 15% auf eine gekaufte iTunes-Karte ab einem Wert von 25 Euro. Der Bonus wird bis zu einem iTunes-Kartenwert von 200 Euro eingeräumt, ihr erhaltet also damit maximal 30 Euro zusätzliches Guthaben. Die Aktion von Amazon läuft nur noch heute.

Auch 15% Bonus bei Edeka

Weiterhin läuft noch bis zum kommenden Samstag eine iTunes-Bonusaktion bei Edeka: Ihr erhaltet dort einen Bonus von 15% auf die iTunes-Karten im Wert von bis zu 100 Euro, so ist also ein zusätzlicher Bonus in Höhe von maximal 15 Euro drin.

Hier gilt wie immer: Ihr solltet vor dem Kauf an der Kasse auf jeden Fall nachfragen, ob der Bonus gilt. Nicht alle Filialen müssen notwendigerweise an der Aktion teilnehmen, die ohnehin nur läuft, so lange der Vorrat reicht.

