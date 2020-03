iPod kaputt? Bestehende Gravur wird nicht mehr auf das neue Gerät übernommen

Apple tauscht einen beschädigten iPod nicht länger mit einer vorhandenen Gravierung aus. Das dürfte nur wenige Kunden betreffen, doch geht euer iPod kaputt und ihr habt eine Gravierung, die euch etwas bedeutet, kommt diese bei einem Austausch jetzt nicht mehr mit.

Apple hat eine kleine, aber für einige Kunden vielleicht relevante Änderung bei der Abwicklung seiner Service-Vorgänge in die Wege geleitet. Ein iPod, der eine persönliche Gravur besitzt, besitzt diese im Anschluss an einen Austausch nun nicht mehr. Bis jetzt war es so, dass ein iPod, der von Apple Care getauscht wurde, mit der identischen Gravur direkt aus China beschafft wurde, das wird sich nun ändern.

Gravierte iPods sollten jetzt besser nicht mehr kaputt gehen

Wie MacRumors aus einem internen Dokument entnommen hat, das Apple an alle Mitarbeiter seiner Apple Stores und Autorisierten Service Provider ausgegeben hat, sollen die Gravuren von iPods, die für einen Austausch vorgemerkt sind, jetzt nicht mehr auf das neue Gerät übernommen werden. Besitzt ihr also einen iPod mit einer euch wichtigen gravierten Botschaft, solltet ihr nun ganz besonders auf ihn aufpassen. Es ist nicht klar, ob die neue Regelung ab sofort weltweit gilt oder es eine Übergangsfrist gibt.

Das iPad, das ebenfalls mit einer Gravur bestellt werden kann, ist von der Änderung zumindest nicht betroffen. Ein Grund für die Änderung ist nicht bekannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!