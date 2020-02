iPhone- und Mac-Fertigung: Fabriken sollen am 10. Februar wieder hochfahren

Die Produktion von Apple-Produkten läuft mit etwas Glück in wenigen Tagen wieder an, einige große Fertiger wollen ihre Fabriken bald wieder hochfahren. Somit dürfte die Verfügbarkeit der Produkte im weltweiten Handel nicht merkbar eingeschränkt werden.

Apple kann mit ein wenig Glück aufatmen: Die Fertigung der Produkte des Unternehmens in China kann wohl bald wieder aufgenommen werden. Verschiedene große Fertiger planen, ihre Fabriken in Festlandchina, die zuletzt vielfach geschlossen wurden, ab dem 10. Februar wieder zu öffnen. Die Schließung war aufgrund der raschen Ausbreitung des Corona-Virus nötig geworden und erfolgte in Absprache mit den chinesischen Behörden, zuletzt hatten wir darüber berichtet, dass Foxconn seine Standorte bis zum 10. Februar geschlossen hat.

Auch Apple Stores sollen wieder öffnen

Nun haben zumindest die Firmen Foxconn, Inventec, das AirPods herstellt, Quanta Computer, wo vor allem Macs vom Band laufen, sowie LG Display angekündigt, ab dem 10. Februar die Produktion wieder aufnehmen zu wollen, geht aus einer Mitteilung hervor, die der Agentur Bloomberg vorliegt. Auch Apple bereitet sich darauf vor, seine Apple Retail Stores in China zu diesem Termin wieder zu öffnen, die zuvor ebenfalls geschlossen worden waren, apfelpage.de berichtete.

Dennoch steht die Möglichkeit gesunkener iPhone-Verkäufe noch im Raum: Analyst Ming Chi-Kuo hatte für das erste Kalenderquartal 2020 einen Rückgang der Verkäufe um 10% prognostiziert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple hat ein schlechteres erstes Quartal 2020 allerdings schon in seinen Ausblick mit einbezogen. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft könnte nach Einschätzung von Analysten im ersten Quartal um 2-4% einbrechen, auf das ganze Jahr gesehen könnte das Minus bei einem halben Prozent liegen.

