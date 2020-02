iPhone tot? Apple arbeitet an iOS-Systemwiederherstellung übers Internet

Wenn ein iPhone oder der HomePod streikt und gar nicht mehr zu gebrauchen ist, hilft manchmal nur noch der Gang zum Apple Store. Dagegen möchte Apple etwas tun und arbeitet offenbar an einem neuen Wiederherstellungsmodus über das Netz. Die Frage bleibt aber, wie gut das funktionieren wird.

Heute Abend hat Apple iOS 13.4 Beta 3 für die Entwickler vorgelegt. Diese neue Testversion offenbart eine interessante Idee, an der Apple aktuell scheinbar arbeitet. Das neue Feature heißt offenbar „OS Recovery“, das deuten Funde an, die etwa bei 9to5Mac im Code der neuen Beta gemacht wurden. Dabei ist der Name Programm. Mit „OS Recovery“ sollen iOS-Geräte wiederbelebt werden, die zuvor den Dienst versagt haben.

Können iOS-Geräte in Zukunft über das Netz repariert werden?

Wenn gar nichts mehr geht, hilft manchmal nur eine Neuinstallation der Firmware eines iPhones. Das lässt sich via iTunes / Finder am Mac oder PC erledigen, doch in den letzten Jahren wurden iPhones immer unabhängiger von einem Computer. Die Systemwiederherstellung würde ähnlich wie am Mac funktionieren, dort ist es schon lange möglich, macOS aus der Wiederherstellungsoberfläche auch über das Internet zu laden und erneut zu installieren.

Auch soll es möglich sein, eine Wiederherstellung über ein anderes per USB oder Lightning verbundenes Apple-Gerät wie einen Mac durchzuführen.

Besonders hilfreich bei Apple Watch und HomePod

Die Wiederherstellung eines defekten Geräts würde sich auch auf dem HomePod oder der Apple Watch gut machen. So wurde etwa der HomePod zuletzt bei einigen Nutzern durch fehlerhafte Updates außer Gefecht gesetzt, Apfelpage.de berichtete. Wenn der Kunde in diesem Fall nicht erst zum Apple Store laufen müsste, wäre das von Vorteil, bei Apple Watch und HomePod gibt es aktuell keine Möglichkeit, ein Gerät, das plötzlich den Dienst eingestellt hat, wiederzubeleben. Das Feature der Systemwiederherstellung ist aktuell allerdings nur in der Beta vorhanden, kann aber nicht aktiv aufgerufen werden.

Es ist völlig offen, wann Apple die Funktion offiziell ankündigt, sie könnte auch aus der Beta wieder verschwinden.

