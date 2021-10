iPhone SE: Wann kommt das Plus-Modell?

Das iPhone SE 3 wird vermutlich kommendes Jahr erscheinen. Neue Prognosen blicken auf mögliche Spezifikationen nicht nur des Nachfolgers des aktuellen iPhone SE, sondern auch zukünftiger Modelle, denn irgendwann muss sich Apple schließlich vom alten iPhone 8-Design verabschieden.

Apple wird früher oder später wohl ein neues iPhone SE auf den Markt bringen. Zuletzt hatte es hierzu neue Spekulationen gegeben, wonach das iPhone SE 3 ein wenig so aussehen könnte, wie das iPhone Xr, also mit einem 6,1 Zoll messenden LCD-Display ausgestattet wäre, Apfelpage.de berichtete. Besonders wahrscheinlich wirkt das allerdings nicht, zumindest nicht bereits kommendes Jahr.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass das iPhone SE 3 mit einem 4,7 Zoll-Display und dem alten Design inklusive Home-Button mit Touch ID erscheinen wird, das schätzt auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, Mark Gurman von Bloomberg tippt auch auf diesen Zeitrahmen. Auch der Displayanalyst Ross Young sieht es ähnlich. Er rechnet mit einem iPhone SE 3 mit 4,7 Zoll-LCD-Panel für 2022.

Er spricht hier von einem iPhone SE Plus, das ist aber eine eher unwahrscheinliche Namenswahl, die Plus-Varianten waren in der Vergangenheit größer, was auf das kommende iPhone SE wohl nicht zutrifft – vielleicht aber auf das übernächste Modell. Dann nämlich soll Apple auf ein 6,1 Zoll-Display setzen und auch auf eine Frontkamera im Loch wie so viele Konkurrenten, so Young. Nur wann?

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" – 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021