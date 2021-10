Home Daybreak Apple iPhone SE Plus voraus? | AirPods 3 klingen gut | Apple One Premium ist nicht ganz Premium – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple One Premium kommt nach Deutschland. Ich persönlich finde das Angebot nach wie vor wenig attraktiv. Wer von euch wird sich denn den neuen Deal sichern? Außerdem sichert Apple wiederum eure alten Systeme – iOS 14 und macOS Big Sur, ist doch auch was – damit willkommen zum Überblick an diesem Morgen.

Apple hat Apple One zwar bis jetzt schon in Deutschland angeboten, Apple One Premium bot man bisher aber noch nicht. Das ändert sich jetzt, wie wir hier für euch zusammengefasst haben, dennoch: Kein Apple News+ und Apple Fitness+ nur in Englisch – und dabei geht es nicht darum, dass wie ich finde jeder Deutsche ebenso gut Englisch sprechen sollte, wie die 15-Jährigen Schweden und Schwedinnen auf meinem Schwedenaustausch vor fast 20 Jahren, es geht schlicht darum, dass Apple hier ein Jahr verschenkt hat, in dem keine lokalisierte Version von Fitness+ erarbeitet wurde. Allein das ist zumindest in meinen Augen eine dermaßen krasse Geringschätzung aller Nicht-Amerikaner-, Neuseeländer, Briten und Australier, dass ich Apple Fitness+ sicher nicht buchen würde, selbst dann nicht, wenn ich für die Olympiade trainieren würde.

Ginge es hier um ein Sport-Startup mit ein paar hunderttausend Dollar Wagniskapital… aber es geht um ein Billionenunternehmen, das nicht in der Lage ist, einen blöden Fitnessdienst in einer anderen Sprache als Englisch anzubieten?

Wann kommt das iPhone SE Plus?

Zumindest aber wohl nicht kommendes Jahr: Ross Young sagt, Apple werde das iPhone SE 3 im Jahr 2022 mit einem 4,7 Zoll messenden Display auf den Markt bringen. Das klassische iPhone 8-Design also – nicht gerade spannend, das große Re-design kommt dann wohl später, hier die Details.

Die AirPods 3 klingen gut

Apple hat mit den AirPods 3 offenbar einen guten Job gemacht: Die ersten Besprechungen bescheinigen den neuen Kopfhörern einen besseren Klang als ihren Vorgängern. Auch der Halt und die Akkulaufzeit überzeugen die meisten Beobachter in ersten Reviews, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple aktualisiert iOS 14 noch einmal: Gestern Abend hat Apple iOS 14.8.1 für alle Nutzer zur Installation freigegeben. Seit der Veröffentlichung von iOS 15 können Nutzer wählen, ob sie lieber auf iOS 15 aktualisieren wollen, oder das Update noch aussetzen. . In diesem Fall werden noch weitere Patches für iOS 14 bereitgestellt.

Apple aktualisiert auch macOS Big Sur.

Auch macOS Big Sur hat noch ein Update erhalten. Gleichzeitig zur Veröffentlichung von macOS Monterey für alle Nutzer, wurde auch macOS Big Sur noch einmal in einer aktualisierten Version veröffentlicht. Apple spricht von wichtigen Sicherheitsverbesserungen.

Meross hat eine neue Stehlampe vorgestellt.

Diese ist HomeKit-fähig und kann somit per Siri gesteuert werden. Was sie sonst noch kann, lest ihr hier.

Und in unserer neuesten Folge des Mac-AppSalat lest ihr, wie einige populäre Apps das neue macOS Monterey und dessen neue Features wie die Kurzbefehle nutzen.

Damit darf ich mich von euch für heute verabschieden und euch einen entspannten Mittwoch wünschen.

