Apple könnte vom iPhone SE 2 gleich zwei Modelle innerhalb des gerade angebrochenen Jahres auf den Markt bringen. Eins davon könnte im Frühling kommen, ein zweites wäre möglicherweise eine größere Version des iPhones, das auf dem iPhone 8 basieren dürfte.

Bringt Apple vom iPhone SE 2 gleich zwei Modelle in diesem Jahr? Die in Taiwan erscheinende Digitimes berichtet heute über angebliche Pläne Apples, wonach das Unternehmen nicht nur ein iPhone SE 2 in der Pipeline haben soll. Danach könnte Apple ein zweites iPhone mit LCD-Display präsentieren, das wohl zu einem späteren Termin vorgestellt werden wird. Wie das Fachblatt weiter ausführt, rechne das taiwanische Fertigungsunternehmen Chipbond Technology damit, entsprechende Aufträge für Komponentenlieferungen von Apple zu erhalten.

Das zweite iPhone SE 2 könnte größer ausfallen und etwa ein 5,5 oder 6,1 Zoll großes Display erhalten, allerdings wäre auch denkbar, dass die Digitimes-Quellen sich auf eins der ohnehin noch nicht näher spezifizierten vielfältigen iPhone-Modelle beziehen, die einige Beobachter für Herbst sehen.

iPhone SE 2 kommt wohl im März

Das erste iPhone SE 2 wird wohl ein Nachfolger des iPhone 8 sein. Es dürfte mit Touch ID, jedoch ohne 3D Touch kommen, der Prozessor wird angeblich der aktuelle A13 Bionic sein. Der Einstiegspreis für eine Version mit 64 GB Speicher soll bei 399 Dollar liegen, Apfelpage.de berichtete.

Eine Präsentation könnte im März auf einem Spring-Event erfolgen, eventuell gemeinsam mit einem neuen iPad Pro und einer roten Apple Watch. Zuletzt waren neue Fotos aufgetaucht, die angeblich das iPhone SE 2 zeigen, aber vermutlich nicht authentisch sind.

