iPhone-Reparatur: Apples Bedingungen sind für unabhängige Werkstätten fast unannehmbar

Apple erlaubt seit einiger Zeit unabhängigen Handy-Shops, iPhones und andere Apple-Produkte zu reparieren. Hierfür stellt Apple auch originale Ersatzteile und die entsprechenden Dokumentationen zur Verfügung. Was zunächst nach einem deutlichen Fortschritt klingt, ist für die Reparatur-Shops indes ein gemischtes Vergnügen.

Apples neues Programm für unabhängige Werkstätten zur Reparatur von iPhones und weiteren Produkten ist für die interessierten Unternehmen immens fordernd, das deckte nun ein aktueller Bericht auf. Apple stellt in seinen Vertragsbedingungen, die von allen Teilnehmern an dem Programm unterschrieben werden müssen, extreme Anforderungen an die Werkstätten – Forderungen, die teilweise schwer erfüllbar sind.

So wird etwa verlangt, dass alle externen Betriebe ausschließlich Original-Ersatzteile vorrätig haben. Dass für die Reparatur von Apple-Produkten dieser Anspruch gestellt werden kann, ist nachvollziehbar. Allerdings räumt sich Apple auch das Recht ein, jederzeit unangekündigten Inspektionen aller Betriebe, die am unabhängigen Reparaturprogramm teilnehmen, durchführen zu können. Werden bei diesen Besuchen Nicht-Originalkomponenten jeglicher Art entdeckt, drohen drakonische Strafen. Allerdings sind Reparatur-Shops oft auf Ersatzteile aus dubiosen Quellen angewiesen, um ihrer Arbeit nachgehen zu können.

Läden müssen sich selbst schlecht darstellen

Sollte ein Shop aus dem Programm aussteigen, kann Apple allerdings noch bis zu fünf Jahre im Anschluss die vertraglich akzeptierten Kontrollbesuche durchführen. Zudem verlangt Apple, dass alle Kunden bei der Reparatur eines Apple-Produkts eine Vereinbarung unterschreiben, in der erwähnt wird, d ass die Reparatur nicht bei Apple oder einem autorisierten Apple Service Provider durchgeführt wird, dieser Zusatz dürfte bei vielen Kunden Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Shops aufkommen lassen.

Während nun diese Restriktionen aus Kundensicht sicher zu begrüßen sind, dürften sie doch zu einer durchweg hohen Qualität der Reparaturen bei Dritt-Shops führen, machen diese Verträge das Programm für die Werkstätten eher unattraktiv. Apple hat inzwischen Bereitschaft signalisiert, über die Konditionen der Vereinbarungen in Verhandlungen mit den Werkstätten zu treten.

