Home Daybreak Apple iPhone nicht wasserdicht genug? | wann wird der optische Zoom besser? | Fitness+ bald da – Daybreak Apple

iPhone nicht wasserdicht genug? | wann wird der optische Zoom besser? | Fitness+ bald da – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander! Na, wer von euch hat alles einen Adventskalender und was ist drin? Und wer von euch vergisst auch jedes Jahr immer wieder mal, ein Türchen aufzumachen? Wir haben dieses Jahr keinen Adventskalender für euch, dafür könnt ihr ja ein iPhone gewinnen. Gut, das kann man leider nicht in 24 Teile teilen, beziehungsweise kann man alles machen, aber wäre vermutlich eine schlechte Idee. Ah, ich hatte versprochen zu versuchen, nicht mehr witzig sein zu wollen. Dann gut, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert in den letzten 14 Stunden, aber was es gab, lest ihr nachfolgend.

Das iPhone und die Wasserbeständigkeit: Man muss an der Stelle sagen, diejenigen, die jetzt behaupten, Apple wird hier gerade stellvertretend für so viele andere gehängt, haben Recht – wie auch bei der Kinderarbeit und der Nachhaltigkeit und so vielen anderen Dingen. Der Vorwurf aus Italien wird dadurch aber nicht weniger zutreffend: Ja, das iPhone wird von Apple mit einem mehr als missverständlichen Marketing als wasserdicht beworben. Nein, die Herstellergarantie deckt das nicht ab und da kann man mit Grund irritiert drüber sein. Ob das auch zehn Millionen Euro Strafe rechtfertigt, darüber kann man sich streiten, Tatsache ist, ich würde da tatsächlich auch 100 Millionen Euro als durchaus angemessen erachten.

Produkte müssen das mitmachen, was das Marketing verspricht – und wenn man Wasserbeständigkeit bis vier Meter Tiefe und einer halben Stunde Dauer nur im Labor sicherstellen kann und nicht etwa vor Mallorca oder der kalifornischen Küste oder im Baggersee Bad-Sülze, dann darf man damit auch nicht werben, so würde ich das zumindest sehen, aber was weiß ich schon.

Das iPhone und der optische Zoom

Ein fünffach optischer Zoomraum, was versteht ihr darunter? Nun, ein geschätzter Kollege, der einiges von Kameras versteht und sich nicht so schnell von blöden Blubberblasen aus dem Marketing irre machen lässt, machte daraus dann zuerst doch einen fünffachen Zoom. Das fiel dann später auf, aber der Punkt ist: Das iPhone 12 bietet nach wie vor nur maximal 2,5-fachen optischen Zoom und das auch nur beim iPhone 12 Pro Max und bis sich das ändert, das dauert vielleicht noch zwei Jahre, wie ihr hier lesen könnt. Entsprechende Prognosen werden aktuell in der Gerüchteküche zubereitet. Eine andere spannende Frage ist doch: Wie wird Apple die iPhone 13-Kamera dann rhetorisch in Szene setzen im kommenden September?

Apple Fitness+ kommt wohl bald

Da ist dieser weitere Dienst für zehn Dollar im Monat von Apple: Sportbegeisterte werden ihn vielleicht wirklich lieben. Apple hat eine Reihe populärer ‚Trainer angeheuert und die haben eine Reihe anspruchsvoller Workouts gedreht, die Kunden dann mit Apple Watch und iPhone absolvieren können. Bald geht es wohl los, denn die Vorvermarktung über Instagram läuft schon.

In Deutschland kommt der Dienst vielleicht auch einmal, wann das sein wird, ist allerdings noch nicht klar.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Spotify und Stories, im Ernst jetzt? Ja, im Ernst. Da es auf Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp und nun auch Twitter offenbar noch nicht genug gab, gibt es nun auch Stories in Form von Kurzvideos auf Spotify – Musik hören kann man da aber auch noch, habe ich mir sagen lassen.

Microsoft möchte auch Apples Provision im App Store vermeiden.

Eigentlich überrascht das kaum. Microsoft kann zwar Apples Provision in Höhe von 30% im App Store nachvollziehen, nimmt man doch selbst etwas von den entwicklern der eigenen Spiele, zahlen möchte man sie dann aber doch nicht. Aus diesem Grund verschiebt man die Xbox-Games auch in den Browser, wo (noch) keine Barrieren oder Zahlschranken aufgestellt sind, hier gibt’s die Infos.

Eine weitere HomeKit-fähige Steckdose.

Wozu braucht man eigentlich eine HomeKit-fähige Steckdose? OK, damit oute ich mich vielleicht als völliger Loser, aber ich habe bis jetzt noch nie eine gebraucht. Ich weiß aber, dass viele hierfür wirklich Verwendung haben und eine Nachfrage besteht, daher diese Meldung über ein aktuelles Angebot.

iTunes-Karten gibt es aktuell mit einem Bonus.

Und dann gleich noch ein Angebot: iTunes-Karten gibt es in dieser Woche wieder mit 15% Bonus, das ist natürlich nie verkehrt.

Damit kommt gut in den Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!