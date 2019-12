iPhone-Display: Samsung bekommt bei OLEDs Konkurrenz aus China

Im iPhone werden wohl 2020 erstmals OLED-Bildschirme aus chinesischer Fertigung verbaut werden. Der Hersteller BOE wird diese Panels somit initial für das iPhone liefern. BOE war schon länger an Aufträgen von Apple interessiert.

Apple wird in den kommenden Jahren wohl vermehrt OLED-Bildschirme für das iPhone von neuen Herstellern beziehen. Wie südkoreanische Branchenbeobachter nun berichteten, verliefen die Verhandlungen des Herstellers BOE mit Apple nun die OLEDs für das iPhone betreffend erfolgreich. BOE ist der größte OLED-Panel-Fertiger in China und er wird 2020 dem Vernehmen nach mehr Panels für das iPhone liefern als LG.

Samsung bleibt weiter wichtigster Displaylieferant für das iPhone

Wie es weiter heißt, werde BOE zwar mehr Panels als LG liefern, dessen OLED-Fertigung für Apple nur schleppend in Gang kam und das vermehrt Bildschirme für die Apple Watch liefert, doch nach wie vor werde der größte Teil der Bildschirme von Samsung bezogen. Der Konzern bestreitet schon lange den Löwenanteil der Displaybestellungen für das iPhone. BOE werde aber in den kommenden Jahren ein echter Konkurrent für Samsung werden. 2021 könnte das Unternehmen, das zuvor der weltweite Marktführer bei TV-Bildschirmen wurde, rund 45 Millionen Panels für das iPhone an Apple liefern. In iPads und MacBooks stecken ebenfalls schon BOE-Bildschirme. Frühere Spekulationen deuteten bereits seit 2017 und zuletzt in kürzeren Abständen auf bevorstehende Bewegung im Displaybezug für das iPhone von Apple hin, das stets bestrebt ist, die Lieferkette so divers wie möglich aufzustellen.

-----

