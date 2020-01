iPhone 9: Neue Renderings zeigen erstes iPhone von 2020

Das iPhone SE 2, das zuletzt auch schon vereinzelt iPhone 9 genannt wurde, wird wohl im Frühling diesen Jahres auf den Markt kommen. Nun sind neue Renderings in Form eines Videos aufgetaucht, die das neue Gerät zeigen sollen. Auch hier zeigt sich: Das iPhone 9 wird wohl eine weiterentwickelte Version des iPhone 8 werden.

Es gibt neues Bildfutter zum ersten neuen iPhone, das 2020 von Apple erwartet wird. Verbreitet wurden die neuen Renderings in einem Video von Onleaks und sie zeigen das iPhone 9, das sich wohl ziemlich deutlich am iPHone 8 orientieren dürfte. Es hat nach allem, was bis jetzt spekuliert wurde, die Abmessungen des iPhone 8, das es im Lineup ablösen dürfte.

Auch das neue Rendering ändert nichts an der Annahme, dass das iPhone 9 die Vorgaben des iPhone 8 weitgehend übernehmen dürfte, es könnte zudem noch den Edelstrahlrahmen der aktuelleren iPhone-Modelle erhalten.

Kommen zwei Generationen des iPhone 9?

Angetrieben wird das iPhone 9 vermutlich vom A13 Bionic, der auch in iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max verbaut ist. Welches Kamerasystem zum Einsatz kommt, ist noch unklar, aber es ist wohl mit einer einfacheren Linse zu rechnen. Das iPhone 9 soll früheren Annahmen zufolge zu einem Einstiegspreis von 399 Dollar in den Handel kommen, es wäre somit ein echtes Budget-iPhone und dürfte sich gut verkaufen.

Apple könnte überdies sogar zwei Versionen des iPhone 9 auf den Markt bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Eine weitere Variante kommt möglicherweise gegen Ende des Jahres oder Anfang 2021, diese könnte etwas größer ausfallen, möglich wäre ein bis zu 6,1 Zoll großes Display.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!