iPhone 9-Nachfolger mit seitlichem Touch ID und Edge-zu-Edge-Display?

Das iPhone 9 kommt wohl in Kürze und zwar vermutlich mit Touch ID, doch während das Display in der Nachfolgeversion des iPhone 8 wohl vermutlich weitgehend unverändert bleibt, hat Apple für dessen Nachfolger womöglich schon weitergehende Pläne. Ein Detail: Kommt Touch ID an die Seite?

Apple wird beim Budget-iPhone wohl bis auf weiteres auf Touch ID setzen. Das iPhone 9, das vermutlich im März auf den Markt kommt, wird wohl mit einem klassischen Home-Button mit integriertem Fingerabdruckleser ausgestattet sein, wie er vor Einführung des iPhone X lange Standard am iPhone war. Doch während diese Lösung kein Edge—toEdge-Display erlaubt, könnte eine Variante von Touch ID dieses Problem lösen. Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities hat nun entsprechende Spekulationen angestellt, sie beziehen sich auf den Nachfolger des iPhone 9.

iPhone 9 2.,0 mit Touch ID an der Seite?

Wir haben dieses Modell, über das schon zuvor Gerüchte aufkamen, teils iPhone SE 2 genannt. Wir könnten aber auch versuchen, mit der ebenso sperrigen Bezeichnung iPhone 9 2.0 warm zu werden. Gleich wie, Ming-Chi Kuo sieht für dieses Modell einen Touch ID-Sensor seitlich, nämlich in den Side-Button integriert. Apple werde hier auf einen kapazitiven Sensor setzen, der eine verbesserte Nutzererfahrung ermöglicht, so der Analyst, ohne weiter ins Detail zu gehen. Das würde zu früheren Aussagen von Kuo passen, die ein iPhone SE 2 mit Edge-to-Edge-Display beschrieben, das zwischen 5,5 und 6,1 Zoll groß sein könnte. Apple wird hier wohl weiter auf ein LCD-Display setzen.

Den Marktstart des iPhones mit Touch ID im Side-Button erwartet Ming-Chi Kuo in der ersten Jahreshälfte 2021 zu einem eher moderaten Preis.

