iPhone 9: Massenproduktion nächsten Monat, Start wohl im März

Apple wird das iPhone 9 vermutlich im März in den Handel bringen. Die Massenproduktion läuft angeblich im Februar an. Ein Marktstart im März wird schon lange erwartet, ob es auch bei dem günstigen Startpreis von 399 Dollar bleibt, muss sich noch zeigen.

Apple wird das iPhone 9, das lange auch als iPhone SE 2 bezeichnet wurde, wahrscheinlich im März auf den Markt bringen, dies bekräftigt heute noch einmal ein Bericht der Agentur Bloomberg. Danach wird Apple die Massenproduktion des neuen iPhones im Februar aufnehmen. Die Fertigung soll unter den Zulieferern Foxconn, Pegatron und Wistron aufgeteilt werden. Ansonsten hält sich Bloomberg ins seinem Ausblick an das, was bereits zum iPhone 9 vermutet wurde.

Kommt der iPhone 8-Nachfolger für 399 Dollar?

Danach wird das iPhone 9 wohl den aktuellen A13 Bionic-CPU der iPhone 11-Modelle besitzen. Weiters spricht auch Bloomberg von einem Home-Button mit Touch ID, was deutlich wahrscheinlicher ist als die Face ID-Variante, die in einer obskuren Prognose aus Japan angesprochen wurde, Apfelpage.de berichtete. Das Display wird wohl 4,7 Zoll messen. Ob der Startpreis von 399 Dollar, den Analyst Ming-Chi Kuo mehrfach ins Gespräch gebracht hatte, sich bestätigt, bleibt indes noch abzuwarten. Es wäre das günstigste iPhone aller Zeiten und zugleich technisch recht gut ausgestattet, würde also wahrscheinlich auf eine reißende Nachfrage stoßen. Auch Bloomberg schätzt, Apple zielt mit dem iPhone 9 auf Besitzer eines iPhone 6 und iPhone 6 Plus, die kein Update auf iOS 13 mehr machen konnten als Käufer des neuen Geräts. Wahrscheinlich ist, dass das iPhone 9 das iPhone 8 im Lineup ablösen wird.

