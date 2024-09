Home Deals iPhone 16 (Pro) für 1€ Anzahlung bei o2 vorbestellen: Das sind die besten Tarife

iPhone 16 (Pro) für 1€ Anzahlung bei o2 vorbestellen: Das sind die besten Tarife

Seit kurzem könnt ihr das neue iPhone 16 und iPhone 16 Pro sowohl bei Apple als auch bei den Mobilfunkanbietern vorbestellen. Wirklich gute Konditionen mit leistungsstarken Tarifen gibt es vor allem bei o2: Für eine Anzahlung von lediglich 1 Euro sichert ihr euch eines der neuen Apple-Handys. Und den Anschlusspreis von knapp 40€ gibt es ebenfalls geschenkt.

Die Apple-Keynote liegt nun schon eine Woche zurück und wir befinden uns mitten in der Vorbestellphase des iPhone 16 und iPhone 16 Pro. Wer vergangenen Freitag schnell war, kann vermutlich schon diese Woche sein neues Smartphone in den Händen halten. Doch auch wer sich erst jetzt für einen Kauf entscheidet, wird vermutlich nicht allzu lange auf sein iPhone warten müssen – vor allem bei den Mobilfunkanbietern wie o2 hat man meist gute Chancen auf eine zeitnahe Lieferung.

Außerdem bietet o2 besonders gute Deals für die neuen Apple-Handys an: Ihr könnt das iPhone 16 und iPhone 16 Pro für nur 1 Euro Anzahlung vorbestellen und spart zudem den normalerweise fälligen Anschlusspreis. Zudem attraktiv: Diese Konditionen gelten für Neu- sowie Bestandskunden und unabhängig davon, welches Inklusivvolumen oder welche Laufzeit (24 oder 36 Monate) der gewählte Tarif hat. Im Folgenden ein kurzer Überblick…

iPhone 16 und iPhone 16 Pro im o2 Mobile Tarif

iPhone 16 (128 GB) im o2 Mobile M mit 25 GB+

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen +5 GB jedes Jahr mtl. mehr

1€ Anzahlung

0€ Anschlusspreis

49,99€ für 36 Monate oder 59,99€ für 24 Monate

iPhone 16 Plus (128 GB) im o2 Mobile M mit 25 GB+

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen +5 GB jedes Jahr mtl. mehr

1€ Anzahlung

0€ Anschlusspreis

54,99€ für 36 Monate oder 64,99€ für 24 Monate

iPhone 16 Pro (128 GB) im o2 Mobile M mit 25 GB+

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen +5 GB jedes Jahr mtl. mehr

1€ Anzahlung

0€ Anschlusspreis

59,99€ für 36 Monate oder 74,99€ für 24 Monate

iPhone 16 Pro Max (128 GB) im o2 Mobile M mit 25 GB+

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen +5 GB jedes Jahr mtl. mehr

1€ Anzahlung

0€ Anschlusspreis

64,99€ für 36 Monate oder 79,99€ für 24 Monate

Zwei alternative Tarife für euer iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Je nach Nutzung des Inklusivvolumens machen für euch vielleicht andere Tarifmodelle mehr Sinn. Deshalb möchten wir euch neben dem o2 Mobile M mit 25GB+ noch zwei weitere interessante und ebenso attraktive Optionen vorstellen.

Ideal für iPhone, Apple Watch und iPad: o2 Mobile M Boost mit 50 GB+

Bei diesem Tarif genießt ihr alle Vorteile des obigen Mobile M, erhaltet aber 50 GB (+ jedes Jahr 5 GB monatlich dazu) anstatt nur 25 GB. Diese werdet ihr auch dringend nötig haben, denn mit Mobile M Boost nutzt ihr das Inklusivvolumen mit nur einem Tarif auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig. Damit bekommen eure Apple Watch und euer iPad also auch mobiles Internet. Spannend: Wählt ihr das iPhone 16 sowie eine 36-monatige Laufzeit, kostet euch der Mobile M Boost gleich viel wie der normale Mobile M.

Durchgehend online: o2 Mobile L mit 70 GB+

Wenig Kompromisse in Sachen Datenvolumen macht ihr beim Mobile L mit satten 70 GB Inklusivvolumen. Statt nur 5 GB gibt es als Treuebonus hier sogar 10 GB pro Jahr geschenkt. Im vierten Jahr könnt ihr monatlich also 100 GB nutzen, ohne dafür mehr zu zahlen. Das lohnt sich in jedem Fall, vor allem weil sich die Monatsgebühren wirklich in Grenzen halten: Im Vergleich zum Mobile M und Mobile M Boost kostet euch der Mobile L lediglich 10 Euro pro Monat mehr, solltet ihr euch etwa für das iPhone 16 entscheiden.

