iPhone 15: Keine Notch, Face ID unterm Display, völlig randlos?

Irgendwann soll das iPhone nicht nur mit einer kleineren Notch kommen, sondern gänzlich auf sie verzichten können. Alles, was derzeit dort an Technik untergebracht ist, müsste dann unter das Display wandern. Dieser Zeitpunkt könnte im Jahr 2023 gekommen sein.

Wer schon bei Spekulationen um ein iPhone 14 nur noch mit den Augen rollt, sollte diesen Artikel vielleicht nicht lesen, denn nachfolgend geht es wahrhaftig um ein iPhone 15: Dieses Modell – wie auch immer es heißen wird – soll vollkommen ohne jede Notch auskommen können. Aber bis dahin ist es noch ein längeres Wegstück mit einigen Zwischenschritten.

Wann wird Apple die Notch endgültig los?

Im iPhone 13 wird Apple dem Vernehmen nach wohl erstmals seit deren Einführung die Notch schrumpfen, hier haben wir geleakte Bilder dazu zusammengesammelt. Im kommenden Jahr könnte Apple alternativ auf ein Loch im Display setzen, worin die Frontkamera und Sensoren für Face ID und die Annäherung untergebracht werden, wie es Samsung und Co. bereits vormachen, Apfelpage.de berichtete. Im Jahr 2023 dann schließlich könnte Apple ein iPhone mit einem makellos flächigem und vollkommen Display ohne jede Unterbrechung aufwarten, prognostiziert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Notiz für TF International Securities geht er davon aus, dass das iPhone 15 Face ID unter das Display verlagern wird, mit all der Technik inklusive Infrarotprojektor, die für das Funktionieren der 3D-Gesichtserkennung benötigt wird.

Würde dies gelingen, hätte Apple ein echtes Meisterstück geliefert, aber noch ist es nicht so weit. Die ebenfalls erwähnte Periskop-Kamera für das iPhone 15 fällt da kaum noch ins Gewicht.

