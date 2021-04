Home Featured iPhone 14: Pro-Versionen sollen mit 48 Megapixel-Hauptkamera kommen

iPhone 14: Pro-Versionen sollen mit 48 Megapixel-Hauptkamera kommen

Apples iPhone 14 Pro soll eine regelrechte Megapixel-Explosion bringen: Die Hauptkamera würde damit in die Bereiche vorstoßen, die in der Android-Welt schon lange weit verbreitet sind. Unklar ist, welche Verbesserungen die günstigeren iPhone 14-Modelle erhalten sollen.

Das iPhone kommt seit geraumer Zeit stets mit 12 Megapixel-Kamerasensoren. Obgleich unter Android die Megapixel schon längst in schwindelerregende Höhen geklettert ist, kann die iPhone-Kamera nach wie vor in weiten Teilen gut mit der Konkurrenz mithalten, woran sich zeigt, dass reine Megapixel nicht alles sind.

Dennoch, im kommenden Jahr deutet sich ein großer Sprung bei der Kamera an. So schätzt der Analyst Ming-Chi Kuo, Apple werde das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit einer 48 Megapixel-Hauptkamera ausstatten. Die Bilder könnten dennoch weiter in einer 12 Megapixel-Auflösung aufgenommen werden, die RAW-Bilddaten würden dann von einem Algorithmus in ein 12 MP-Bild mit weniger Bildrauschen und mehr Details umgewandelt werden, einige aktuelle Highend-Smartphones nutzen diese Technik heute bereits.

Wie gut werden die Kameras der günstigeren Modelle?

Zu früheren Gelegenheiten sprachen Ming-Chi Kuo und andere auch von einem deutlich verbesserten optischen Zoom, hier hinkt Apple nach wie vor der Branche hinterher. Die aktuelle Notiz geht hierauf nicht ein. Ebenso wenig lässt sich daraus ersehen, welche Pläne Apple für die günstigeren Modelle des iPhone 14 hat. Auch hier dürften weitere Verbesserungen der Kamera Einzug halten, allerdings ist noch nicht klar, wie diese aussehen.

Das iPhone 14 soll wohl wie auch das iPhone 12 und iPhone 13 in vier Varianten auf den Markt kommen, wie wir zuvor in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Allerdings fällt wohl die Mini-Version mit 5,4 Zoll-Display 2022 weg.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!