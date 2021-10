Home Daybreak Apple iPhone 14 noch mit Notch? | CarPlay als Klimaanlagen-Fernbedienung? | Apple Watch S7 heute – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Eine Woche geht zu Ende und die neue Apple Watch startet. Ab heute könnt ihr die Apple Watch Series 7 kaufen, die Frage ist nur, wie lange die Lieferzeiten sind. Außerdem brachte der letzte Tag einige neue und unliebsame Prognosen in Hinblick auf das iPhone 14. Damit darf ich euch zu einer letzten Ausgabe des Überblicks am Morgen begrüßen.

Es ist endlich so weit: Ab heute startet die neue Apple Watch Series 7 in den Verkauf. Ab heute Mittag um 14:00 Uhr könnt ihr die neue Uhr von Apple vorbestellen, wir werden euch noch einmal zum Start der Vorbestellung informieren. Allerdings, eines zeichnet sich schon jetzt ab: Die Lieferzeiten können sehr schnell sehr lang werden, wie wir zuletzt hier berichtet hatten. Wer die neue Watch also schnell haben will – gut, wer will das schon – der sollte sich also beeilen.

CarPlay soll die Klimaanlage steuern

Wenn CarPlay jemals dazu genutzt werden können soll, die Klimaanlage eines Autos zu steuern, wird das Auto Feuer fangen oder einfrieren, haben zumindest einige von euch prognostiziert. Und in der Tat ist der Unmut über CarPlay zuletzt groß gewesen. Dennoch möchte Apple CarPlay offenbar weiterentwickeln und deutlich tiefer in die Fahrzeugsysteme integrieren, mehr dazu hier.

Das iPhone 14 soll noch eine Notch besitzen

Und zudem soll das kommende iPhone keinen Fingerabdruckleser besitzen – schon wieder nicht. Diese beiden Nachrichten waren geeignet, euch zu stressen, hier die Bekannten Details und eure Reaktionen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der neue MakroModus für Fotos ist eigentlich erst ab dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max nutzbar, allerdings: Einige Dritt-Apps liefern das Feature nun auch für ältere iPhone-Modelle nach, hier dazu mehr.

Die AirPods Pro können jetzt Unterhaltungen verstärken.

Nun, wie gut das klappt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Eigentlich ist dieses Feature nur für Hörbehinderte vorgesehen, jetzt können es aber alle Besitzer der AirPods Pro aktivieren, die bereits iOS 15 nutzen, hier erfahrt ihr, wie das geht.

iOS 15 stresst Safari-Nutzer bei der Suche.

Gelegentlich kommt es zuletzt vor, dass Nutzer von Safari unter iOS 15 Seiten nicht öffnen können, das geschieht immer dann, wenn dies AMP-Seiten sind. Was es damit auf sich hat und wie man etwas dagegen tun kann, erfahrt ihr hier.

Dann war da noch die Public Beta 9 von macOS Monterey, die freiwillige Tester jetzt laden und installieren können.

Damit darf ich mich für diese Woche auch schon verabschieden und wünsche euch ein schönes Wochenende.

