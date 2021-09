Home Apple iPhone 13-Vorbestellungen klemmen und verursachen Fehlermeldungen, bei euch auch?

Der Start der Vorbestellungen des iPhone 13 gerät für einige Kunden zur Geduldsprobe: Zunächst hatte der Apple Online Store arge Anlaufschwierigkeiten und brauchte länger als sonst, um in Schwung zu kommen, doch für einige Käufer begannen die Probleme erst im Anschluss. Habt ihr auch Probleme mit dem Bestellprozess?

Apples Start der Vorbestellungen des iPhone 13 (Affiliate-Link) stresst einige Kunden über die Maßen: Zunächst benötigte Apple diesmal länger, um den Apple Online Store wieder hochzufahren. Erst gegen 14:05 Uhr war die Bestellmaske wieder halbwegs flächendeckend verfügbar, doch dann begannen für einige Kunden die Probleme erst.

Viele Käufer klagten im weiteren Verlauf über Probleme im Bestellprozess: Artikel ließen sich nicht zum Warenkorb hinzufügen, wurden dort nicht angezeigt oder verschwanden von dort wieder aus unerfindlichen Gründen. Auch gab es vielfach Probleme mit den genutzten Zahlungsmitteln. Diese wurden von der Apple Store-App bei vielen Nutzern nicht angenommen.

In der Redaktion können wir diese Probleme bestätigen: Während eine unserer Bestellungen einschließlich Zahlung per Apple Pay problemlos durchlief, geriet eine andere Order in die beschriebenen Probleme.

Lieferzeiten steigen bereits an

Unterdessen deutet sich eine robuste Nachfrage nach einigen Modellen an. Vor allem das iPhone 13 Pro Max ist in der Spitzenkonfiguration aktuell teils erst deutlich später erhältlich.

Die Variante mit einem TB Speicher im neuen Blauton wird derzeit erst in der zweiten O)Oktoberwoche geliefert. Wie ist es bei euch gelaufen: Hat der Bestellprozess gehakt oder lief alles glatt?

