Home iPhone iPhone 13 vor Massenfertigung: Foxconn lockt neue Zeitarbeiter mit Bonus ans Band

iPhone 13 vor Massenfertigung: Foxconn lockt neue Zeitarbeiter mit Bonus ans Band

Der Start der Massenproduktion des iPhone 13 rückt langsam näher und in der Lieferkette bereits man sich bereits wieder auf einen immensen Ansturm an Bestellungen vor: Foxconn hat nun wiederholt den Bonus für neu eingestellte Kräfte in der Fertigung erhöht, der Auftragsfertiger baut nach wie vor die meisten iPhones für Apple.

Apples iPhone 13 wird in einigen Monaten in die Massenproduktion gehen. Im Vorfeld der Markteinführung des kommenden Top-Modells hat Foxconn bereits damit begonnen, seine Belegschaft auf die Massenproduktion vorzubereiten. Man muss rechtzeitig wieder genügend neue Kräfte einstellen, um die Bestellungen Apples bewältigen zu können und Foxconn versucht dies mit einem attraktiven Bonus für neue Mitarbeiter zu befördern.

Neue Beschäftigte erhalten Bonus nach knapp zwei Monaten

Wie zuletzt aus chinesischen Medienberichten hervorgeht, hat Foxconn allen neuen Beschäftigten einen Bonus in Höhe von umgerechnet rund 960 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie in der iPhone-Fabrikation in der Mega-Fabrik von Foxconn in Zhengzhou, China, anfangen. Dieser Bonus wird ausgezahlt, nachdem ein neuer Mitarbeiter sich für wenigstens drei Monate hat einstellen lassen, allerdings erfolgt die Auszahlung erst, nachdem wenigstens 55 Tage gearbeitet wurde. Damit wurde der Bonus bei Neueinstellungen bereits dreimal seit März erhöht, er hat sich seitdem mehr als verdoppelt, ein klares Zeichen, dass Foxconn nun den Hochlauf der Belegschaft für die iPhone-Fertigung des neuen Flaggschiffs eingeleitet hat.

Die Beschäftigten in der iPhone-Fertigung erhalten häufig Zeitverträge, da der Bedarf sich vor allem im Herbst immer sprunghaft vervielfacht, wenn die neuen Modelle starten. Foxconn lockt stets neue Beschäftigte, indem man sowohl ihnen, als auch den Arbeitern, durch die sie angeworben wurden, einen Bonus zahlt. Nach wie vor liefert Foxconn die meisten iPhones an Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!