iPhone 13 teurer? Schuld soll TSMC sein

Das iPhone 13 könnte teurer werden als das iPhone 12: Grund hierfür sind angeblich Preissteigerungen in der Fertigung. So langen die Chipzulieferer ab 2022 heftiger hin und Apple soll anstreben, diese Mehrkosten an die Endkunden weiterzugeben.

Apple wird möglicherweise den Preis für das iPhone 13 anheben: Bis jetzt war allgemein davon ausgegangen worden, dass der Preis für das iPhone 13 sich weitgehend am Preis für das aktuelle iPhone 12 orientieren wird. Das ist aber womöglich nicht der Fall: Grund für die mögliche Preiserhöhung sind gestiegene Preise in der Fertigung.

Konkret habe der Auftragsfertiger TSMC deutliche Preiserhöhungen angekündigt, berichtete zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Für seine ausgereiften und fortschrittlichen Fertigungstechnologien würden danach ab 2022 höhere Preise fällig, das Unternehmen soll seinen Kunden einen Preissprung von teils bis zu 20% in Aussicht gestellt haben.

Apple dürfte Preissteigerungen an Endkunden weitergeben

Nicht für alle Kunden und Fertigungsprozesse steigen die Preise derart stark: Grundsätzlich wird beim 7nm-Prozess mit einem Preissprung von zwischen 3% und 10% gerechnet. Apple ist einer der wichtigsten Kunden von TSMC und lastet zeitweise bis zu 20% von dessen Fertigungskapazitäten aus. Beobachter rechnen mit einem realistischen Preisanstieg für Apple von zwischen 3% und 5%. Diese gelten allerdings schon für alle Bestellungen ab Dezember.

Es ist den Einschätzungen nach wahrscheinlich, dass Apple sich diese Mehrkosten nicht auf die Marge schlagen lässt, sondern sie vom Endkunden zurückholen wird. Das iPhone 13 wird wohl um den 17. September herum für Kunden vorbestellbar sein.

