iPhone 13: Start Ende September, ein TB und LiDAR in allen Modellen?

Das iPhone 13 soll wieder wie üblich im September präsentiert werden. Allenfalls ist noch eine Verzögerung des Starts bis in den frühen Oktober hinein möglich. Apple hatte im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das iPhone 12 deutlich später als üblich in den Handel gebracht.

Apple wird das iPhone 13 wieder pünktlich präsentieren, das sagte heute ein Analyst von Wedbush. In einer Notiz erklärte Dan Ives, nach den jüngsten Informationen, die man aus Apples Lieferkette gewinnen konnte, werde Apple das iPhone 13 im September vorstellen. Wahrscheinlich sei ein Marktstart in der dritten Septemberwoche. Allenfalls seien noch weitere geringfügige Verzögerungen bis Anfang Oktober denkbar. Im letzten Jahr hatte Apple den Start des neuen iPhones verschieben müssen, da die Lieferketten aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Gesundheitskrise in Folge der Corona-Pandemie in erheblichem Maße gestört waren.

Das iPhone 13 soll bis zu ein TB Speicher bringen

Weiter erklärte Dan Ives, Apple werde wohl eine Option mit einer Speichergröße von einem TB im iPhone 13 bieten, diese Annahme wurde in den letzten Jahren immer wieder vorgebracht, so auch erst vor wenigen Wochen wieder. Seit Vorstellung des iPhone Xs ist der Speicher beim iPhone auf maximal 512 GB begrenzt. Sodann sieht er auch die Möglichkeit, den LiDAR-Scanner in allen vier Modellen zu sehen. Das widerspricht abweichenden Ausblicken von TF International Securities, wo man dieses Feature nur im iPhone 13 Pro / Pro Max erwartet. Tatsächlich ist es auch durchaus wahrscheinlich, dass Apple diese Funktion einstweilen nicht für die günstigeren Modelle bringen wird.

