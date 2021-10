Home Apfelplausch iPhone 13 Pro und iOS 15 nach 1 Woche | Gerüchte der Woche – jetzt im Apfelplausch 208!

iPhone 13 Pro und iOS 15 nach 1 Woche | Gerüchte der Woche – jetzt im Apfelplausch 208!

Sponsor Pillow: Sleep Tracking 7 Tage kostenlos testen

Das iPhone 13 wird von uns jetzt schon eine Woche genutzt und natürlich haben wir erste Eindrücke, die wir mit euch teilen möchten – mehr davon gibt es ohnehin die kommenden Tage auch noch bei uns in Text und Bild. Darüber hinaus sprechen wir ein wenig über iOS 15 und fassen die wichtigsten Gerüchte der Woche zusammen.

Wir haben das iPhone 13 jetzt schon fast eine Woche in Gebrauch. Logisch, dass wir hierüber natürlich ein wenig zu reden haben. Wir sprechen daher recht ausführlich über unsere ersten Eindrücke mit dem neuen Gerät, nachdem wir uns mit der eingehenden Post befasst haben.

Kapitelmarken

00:01:30: Hörerpost: iPhone 12 oder 13 mini | Erfahrungen beim iPhone-Kauf | Lohnt sich 120Hz?

Hörerpost: iPhone 12 oder 13 mini | Erfahrungen beim iPhone-Kauf | Lohnt sich 120Hz? 00:10:30: Unser iPhone 13-Pro-Fazit nach einer Woche

Unser iPhone 13-Pro-Fazit nach einer Woche 00:53:00: Unser Sponsor Pillow

00:57:00: Erfahrungen mit iOS 15 nach 1 Woche

Erfahrungen mit iOS 15 nach 1 Woche 01:26:45: Gerüchte der Woche: iPad Air, MacBook Pro, MacBook Air

Gerüchte der Woche: iPad Air, MacBook Pro, MacBook Air 01:37:30: News der Woche: iOS 15-Bugs und mehr

SPONSOR PILLOW

-> Zur Pillow-App

Sleep Tracking mit Apple Watch und iPhones

mit Apple Watch und iPhones Aufnahme von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Ruhepuls, Bewegungssensoren, Schlafqualität in Prozent, wie oft ihr aufgewacht seid und vieles mehr

Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Ruhepuls, Bewegungssensoren, Schlafqualität in Prozent, wie oft ihr aufgewacht seid und vieles mehr Intelligente W ecker-Funktion nach Tiefschlaf

nach Tiefschlaf Aufnahme von Geräuschen in der Nacht

von Geräuschen in der Nacht Abspielen von Geräuschen in der Nacht

von Geräuschen in der Nacht Pillow schlägt intelligente Tipps vor zum Verbessern eures Schlafrhythmus

vor zum Verbessern eures Schlafrhythmus Trends hinterlegen: Koffeingehalt, Gewicht, Schritte und mehr

hinterlegen: Koffeingehalt, Gewicht, Schritte und mehr Privatsphäre : Alle Daten werden verschlüsselt auf dem Gerät und in iCloud gespeichert.

: Alle Daten werden verschlüsselt auf dem Gerät und in iCloud gespeichert. Kein Pillow-Account nötig, jeder kann starten

-> Zur Pillow-App

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“><span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span></span>

Bei unserem Überblick streifen wir zunächst Themen wie Akkulaufzeit und 5G, um dann ausführlich über die Änderungen beim Display und die Verbesserungen bei der Kamera zu sprechen. Freut euch in diesem Zusammenhang auch auf den Kamera-Test zum iPhone 13 Pro, der in den nächsten Tagen bei uns erscheinen wird.

Unsere Gedanken zu iOS 15

Und hier sprechen wir zunächst nicht über die tatsächlich nicht ganz wenigen Probleme, sondern über das, was uns positiv am neuen System aufgefallen ist oder ganz allgemein, was wir generell zum neuen iOS sagen.

MacBook- und iPad-Gerüchte der letzten Tage

Da wäre etwa über den möglichen Turbo Boost zu sprechen, den das MacBook Pro bekommen könnte. Das MacBook Air bekommt womöglich auch etwas, nämlich ein neues Design, wenn auch erst nächstes Jahr.

Dagegen bekommt das iPad Air vielleicht eine erwartete Sache nicht und das ist ein OLED-Display. Im weiteren sprechen wir noch über eine verrückte Eigenschaft der Apple Watch Series 7 und einen eher unerfreulichen Effekt des iPad Mini 6.

Zum Schluss gehen wir noch auf aktuell auftretende Problem im Zusammenhang mit iOS 15 ein.

