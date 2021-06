Home Daybreak Apple iPhone 13 Pro mit Autofokus-Ultraweitwinkel? | Neues MacBook Pro im Plan? | iPad in Zukunft mit Riesendisplay? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Auch diese Woche kursieren wieder einmal neue Gerüchte über das kommende iPhone-Modell. Diesmal geht es dabei um die Kamera. Außerdem hat ein Bloomberg-Redakteur seine Prognose zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines neuen MacBook Pros korrigiert. Darüber hinaus will dieser erfahren haben, dass Apple bereits an iPads mit einem größeren Display arbeitet. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 13 Pro möglicherweise mit verbessertem Autofokus?

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass Apple das iPhone 13 mit einer verbesserten Hauptkamera ausstatten werde. Dabei werde deren Ultraweitwinkel-Objektiv einen eingebauten Autofokus sowie weitere Verbesserungen erhalten. Mehr zu dieser Prognose und ob die günstigeren Modelle dieses Feature ebenfalls unterstützen werden, erfahrt ihr hier.

Neues MacBook Pro doch noch in diesem Jahr?

Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder vorausgesagt, dass wir mit einem neuen MacBook innerhalb der nächsten Wochen rechnen könnten. Dies ist zwar bisher noch nicht eingetreten, jedoch geht Gurman nach wie vor nicht davon aus, dass Apple den Marktstart auf 2022 verschoben hat. Gegenwärtig geht er stattdessen davon aus, dass eine mögliche Veröffentlichung im Herbst erfolgen könnte. Genauere Informationen dazu findet ihr hier.

Apple könnte bereits an iPad mit größerem Display arbeiten

Der Branchenbeobachter will darüber hinaus Neuigkeiten hinsichtlich künftiger iPad-Modelle in Erfahrung gebracht haben: Apple beschäftige längst Hardwaredesigner und Produktentwickler, die Konzepte für ein iPad mit einem größeren Display entwerfen sollen. Allerdings müsste Apple hier gleichzeitig auch in Sachen Funktionalität nachbessern. Ob wir hiermit schon in den kommenden Monaten rechnen können, erfahrt ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

AirTags gefährlich für Kinder

In Australien hat der Verbraucherschutz nun eine Warnung bezüglich der AirTags ausgesprochen. Diese könnten Kindern nämlich zum Verhängnis werden. Warum dies so sei, könnt ihr hier nachlesen.

Apples neuer Online-Store in Indien kurbelt das Geschäft an

Dank der Tatsache, dass Apple nun einen Online-Store betreibt, stiegen die Verkaufszahlen in Indien. Mehr dazu hier.

FTC scheitert mit Klage gegen Facebook

Die amerikanische Aufsichtsbehörde FTC hatte keinen Erfolg mit ihrem Versuch, die Marktmacht von Facebook einzudämmen. Welche Auswirkungen das auf die Facebook-Aktie hatte, erfahrt ihr hier.

Apple veröffentlicht macOS Monterey Beta 2 für Entwickler

Nun ist die zweite Betaversion von macOS Monterey für Entwickler erschienen. Welche neuen Features diese beinhaltet, könnt ihr hier und hier nachlesen.

