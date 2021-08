iPhone 13 Pro: Leak soll neues Modell zeigen

Im iPhone 13 wird Apple vermutlich wieder einen gewissen Fokus auf die Kamera legen. Auch wenn der große Sprung hier wohl erst kommendes Jahr erfolgen wird, werden einige Änderungen schon für dieses Jahr erwartet. Wie diese aussehen könnten, zeigen nun neue Leaks des neuen Modells.

Apple wird mit dem iPhone 13 wohl abermals eine weiterentwickelte Kamera vorstellen. Einige dieser Verbesserungen werden sich ebenso mit großer Wahrscheinlichkeit wieder nur in den teureren Modellen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wiederfinden.

Diese Neuerungen resultieren wohl auch in einer überarbeiteten Gestaltung der Kameraanordnung.

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021