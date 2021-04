Home Daybreak Apple iPhone 13-Notch-Bilder | Tim Cooks Pläne | iMac mit 32 Zoll-Display? – Daybreak Apple

iPhone 13-Notch-Bilder | Tim Cooks Pläne | iMac mit 32 Zoll-Display? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Nun, Ostern und verlängerten Kurzurlaub alle gut überstanden? Über die ruhigen Tage ist ein wenig was passiert, das wir euch zum Tagesstart einmal kurz zusammenfassen wollen.

Apples iPhone 13 – was hat es? Eine Batterie? Ein Display? Oder: Eine Notch? Aber was für eine? Wie diese aussehen könnte, wurde zuletzt schon häufiger Gegenstand verschiedener Spekulationen, unter anderem hier von uns berichtet. Zuletzt tauchten Bilder aus Japan auf, die zeigen könnten, wie das iPhone 13 frontseitig aussieht.

Tim Cook spricht über seine Pläne

Was macht eigentlich Applechef Tim Cook so in den nächsten Jahren? Darüber und über andere Themen sprach der CEO des iPhone-Konzerns unlängst in einem Interview, wie Lukas euch hier berichtet hat.

Der iMac könnte 2021 deutlich größere Displays bekommen

Diese neuen iMacs werden wohl nicht nur https://www.apfelpage.de/news/imac-mit-apple-silicon-neues-modell-in-xcode-report-gesichtet/ ausgestattet sein, sondern auch das erste Re-Design seit zehn Jahren besitzen. Zudem sollen die Bildschirme größer werden: 27 Zoll wäre dann wohl nicht mehr das größte, sondern das kleinste Display des iMac, mehr dazu hier.

Apple Arcade erhält richtig viel neues Futter

Wer Apple Arcade abonniert hat, kann sich über neue Spiele freuen – richtig viele neue Spiele. Über die Feiertage hat Apple einen gewaltigen Haufen neuer Titel zu Apple Arcade hinzugefügt, den wir euch hier in unserem AppSalat vorstellen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

LG baut keine Smartphones mehr. Es hatte sich zwar bereits angedeutet, doch nun ist es amtlich: Die Südkoreaner steigen aus der Smartphoneproduktion aus. LG hat schon seit Jahren chronischen Misserfolg mit seinen Modellen, zuletzt hatte man wiederholt versucht, mit ausgefallenen Einfällen die Gunst der Käufer zurückzugewinnen – vergeblich. Damit streicht ein weiterer Smartphone-Wegbereiter und langjähriger Name auf dem Handymarkt die Segel und die Aktie dreht ins Minus. Werdet ihr ihn vermissen?

Damit frohes Schaffen und einen dennoch entspannten Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!