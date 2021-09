Home iPhone iPhone 13: Notch 20% geschrumpft, aber etwas höher

Die Notch, seit iPhone X-Zeiten ein Dauerbrenner im Apple-Universum, jetzt hat Apple sie also endlich angepackt: Ein wenig kleiner ist sie geworden und irgendwann soll sie ganz verschwinden.

Apple hat sich nach Jahren ohne Änderungen nun tatsächlich der Notch des iPhone zugewandt. Die hatte Apple erstmals im iPhone X eingeführt und seitdem diskutieren Kunden und Beobachter darüber, wann sich hier die nächsten Entwicklungen einstellen. Die sehen nun im iPhone 13 so aus: Die Notch im iPhone 13 ist laut Apple rund 20% kleiner, woraus sich mehr Displayfläche ergibt.

Wie aber unter anderem MacRumors anhand einer Grafik zeigt, ist die neue Notch auch minimal höher geworden.

iPhone irgendwann oben ohne

Die kleinere Notch ist aber wohl nur eine Zwischenstufe: Perspektivisch soll dieses Designmerkmal ganz entfallen. Die Konkurrenz hat dieses Stadium bereits hinter sich gelassen und setzt nun häufig auf Kameralöcher für die Frontkamera und weitere Sensoren.

Einiges spricht dafür, dass Apple in Zukunft ebenfalls diesen Weg geht. Die Stufe danach wäre schließlich, alle Sensoren und die Frontkamera komplett unter dem Displayglas verschwinden zu lassen, Apple soll angeblich hieran arbeiten, das Vorhaben ist ehrgeizig und geht Stand heute ein wenig über die technischen Möglichkeiten der Branche, was sich an ersten Versuchen einiger Hersteller in dieser Richtung zeigt. Wir werden allerdings noch lange über ein solches iPhone spekulieren dürfen, bevor es dann eventuell irgendwann einmal kommt.

Wie findet ihr die neue Notch im neuen iPhone 13?

