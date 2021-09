iPhone 13 mit Apple Watch entsperren: Update soll Problem beheben

Apple wird dem Problem mit der fehlerhaften Entsperrung des iPhones trotz Maske per Apple Watch wohl bald ein Ende machen. Ein Update soll die Störung aus der Welt schaffen. Dieser Bug scheint tatsächlich so ziemlich alle Nutzer eines iPhone 13 zu betreffen.

Apple hat mit dem neuen iPhone 13 einen neuen Fehler eingeführt, der in recht kurzer Zeit bereits recht große Unbeliebtheit erworben hat: Die Funktion, das iPhone mittels der eigenen Apple Watch zu entsperren, funktioniert auf dem neuen iPhone 13 nicht mehr.

Wie wir anhand eurer Reaktionen auf unsere entsprechende Meldung bestätigt fanden, was bereits andere Schilderungen vermuten ließen, sind faktisch alle Besitzer des iPhone 13 von diesem Bug betroffen. Hierbei erhalten die Nutzer beim Versuch, das Feature einzuschalten, die Fehlermeldung über eine gestörte Kommunikation mit der Apple Watch.

Wie Apple nun in einem entsprechenden Supportdokument erklärt hat, wird dieser Fehler in einem zukünftigen Update behoben werden. Über einen Zeitplan hierzu hat man sich nicht ausgelassen, allerdings dürfte es wohl nicht allzu lange dauern, bis ein kleines Fix fertig ist.

Allerdings steht zu vermuten, dass dann sowohl watchOS 8, wie auch iOS 15 dieses Update einspielen müssen. Unterdessen befindet sich iOS 15.1 und iPadOS 15.1 bereits in ihrer ersten Beta.

Die Funktion zur Entsperrung des iPhones trotz Maske per Apple Watch war im April eingeführt worden – freilich nicht ohne bereits einige kleine Verzögerungen und Probleme. Ebenso ist anzumerken, dass Nutzer hierfür auf eine Apple Watch angewiesen sind, was sie nicht wären, hätte das aktuelle iPhone-Lineup bereits (wieder) einen Fingerabdruckleser.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!