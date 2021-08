Home Gerüchte iPhone 13: Jon Prosser tippt auch auf 17. September für Vorbestellungsstart

Apples neues iPhone 13 könnte tatsächlich ab dem 17. September vorbestellt werden: Nun hat auch Jon Prosser auf diesen Termin getippt. Er hatte sich zuletzt wieder häufiger mit Spekulationen rund um Apple zu Wort gemeldet.

Apples neues iPhone kommt wohl in weniger als einem Monat in die Läden. Zuletzt hatten wir neue Terminspekulationen aufgegriffen. Danach soll Apple den Vorverkauf am 17. September starten, das wäre ein Freitag.

Am Freitag darauf, das wäre der 24. September, soll dann die Auslieferung des iPhone 13 und der Verkauf in den Läden beginnen. Nun hat ein weiterer Leaker sich an diesen Termintipp drangehängt.

Jon Prosser tippt auch auf den 17. September

Jon Prosser griff diese Spekulationen auf und erklärte, Apple werde tatsächlich ab dem 17. September Vorbestellungen für das iPhone 13 aufnehmen. Die Keynote würde dann mit recht großer Wahrscheinlichkeit am Dienstag, den 14. September stattfinden.

Yep! iPhone 13 Pre-Orders Starting September 17th, Launch on September 24th For what it’s worth, we are corroborating these dates. ☝️https://t.co/aevz5K57Qs — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021

Zuletzt hatte Jon Prosser auch neuerlich über die Spezifikationen des iPhone 13 spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Danach könnte Face ID in einer weiterentwickelten Version auch mit Masken zurecht kommen, allerdings ist diese Behauptung mit Vorsicht zu genießen.

Übrigens kann das neue iPhone 13 schon jetzt bei der Deutschen Telekom vorreserviert werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Wie stark der Andrang dieses Jahr sein und sich dementsprechend die Lieferzeiten entwickeln werden, ist noch nicht abzuschätzen.

