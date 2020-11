Home Gerüchte iPhone 13: Endlich 120 Hz- und Always-On-Display?

iPhone 13: Endlich 120 Hz- und Always-On-Display?

Das iPhone 13 soll beim Display eine deutliche Verbesserung bringen. Die Nutzung der LTPO-Technik würde es erlauben, Features wie ein Always-On-Display am iPhone zu realisieren. Apple hat in kleinerem Maßstab bereits Erfahrungen mit dieser Technik gesammelt.

Apple wird dem iPhone 13 ein deutlich fortschrittlicheres Display mitgeben, das berichten heute südkoreanische Medien. Danach werde Apple in der nächsten Generation des iPhones auf ein LTPO-Panel setzen. LTPO steht für Low-Temperature Polycrystalline Oxide, diese Technik bietet einige Vorzüge im Vergleich zu den derzeit genutzten OLED-Panels.

Größter Pluspunkt ist die deutlich gesteigerte Energieeffizienz. Die Möglichkeit, jedes Pixel einzeln anzusteuern, erlaubt möglicherweise auch eine deutlich längere Lebensdauer der Batterie.

Vor allem aber lassen sich durch LTPO neue Features realisieren, auf die Nutzer des iPhones schon länger warten.

Kommt ProMotion im iPhone dann endlich 2021?

Für viele Kunden war es eine herbe Enttäuschung, dass Apple im iPhone 12 kein 120 Hz-Display eingebaut hat, nachdem man einige Monate so gut wie sicher damit gerechnet hatte. 2021 sollte es dann aber endlich so weit sein, mit einem LTPO-Display lässt sich ein ProMotion-Display mit variabler Bildwiederholrate problemlos realisieren.

Ebenfalls umsetzbar wäre ein Always-On-Display, sowas kennt man in der Apple-Welt bis jetzt nur von der Apple Watch, bei Smartphones ist dieses Feature noch kaum verbreitet, kommt aber bereits vor.

Apple setzt bei der Apple Watch bereits auf LTPO-Panels, die Displays für das iPhone sollen in weiten Teilen von LG Display beigesteuert werden, heißt es. Zu diesem Zwecke werde man bei LG verschiedene Produktionslinien dergestalt umrüsten, dass die Produktion von LTPO-Panels in Masse für das iPhone im kommenden Jahr möglich sein soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!