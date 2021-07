Home iPhone iPhone 13 ein Verkaufsschlager? Apple bestellt deutlich mehr als letztes Jahr

Apple rechnet offenbar mit einer immens starken Nachfrage nach dem neuen iPhone 13. Das Unternehmen hat sein eBestellungen bei den Lieferanten noch einmal aufgestockt. Nun geht man wohl davon aus, mehr Einheiten als damals vom iPhone 12 verkaufen zu können.

Das iPhone 13 wird offenbar ein absoluter Renner, davon scheint man zumindest bei Apple überzeugt zu sein. Das Unternehmen hat die Bestellungen bei seinen Fertigern zuletzt noch einmal angepasst und aufgestockt, das berichtete die Agentur Bloomberg unter Verweis auf gut informierte Preise.

Man habe nun Orders über 90 Millionen iPhones erteilt, die man plane, bis Ende des Jahres verkaufen zu können. Damit würde Apple von einem Absatz des kommenden Lineups ausgehen, der um rund 20% über den Verkäufen des iPhone 12 liegen würde. Dieses Modell hatte Apple bis Ende 2020 rund 75 Millionen mal verkaufen können.

Vier Modelle des iPhone 13 ab September

Im weiteren geht die Einschätzung auf verschiedene andere Aspekte des iPhone 13 ein, die sich weitgehend an dem orientieren, was zuletzt bereits immer wieder vermutet wurde. Danach werde Apple vier Modelle des iPhone 13 auf den Markt bringen, die in ihrem Design und Größen weitgehend denen des aktuellen Lineups entsprechen. Mit der Vorstellung des iPhone 13 ist danach im September zu rechnen, derzeit wird auf die dritte Septemberwoche getippt.

Die Notch soll schrumpfen, die Kamera werde sich verbessern und zumindest für das iPhone 13 Pro wird mit einem 120 Hz-fähigen Display mit einer variablen Bildwiederholrate gerechnet. Schlecht sieht es hiernach leider für den Touch ID-Sensor unter dem Display aus.

