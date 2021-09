Home Daybreak Apple iPhone 13 ein iPhone 12s? | Pro-Modell mit unterschätzter Kamera? | Apple Watch S7 und neue iPads – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! So, gestern war also das große iPhone 13-Event. Und jetzt wissen wir auch, was gestimmt hat von den ganzen Leaks und Gerüchten und was nicht. Das gilt übrigens auch für die Apple Watch Series 7 und die neuen iPads. Fassen wir also zusammen.

Ganz ehrlich! Ich mache ja aus meinem Herzen keine Mördergrube: Wie lange haben wir jetzt Gerüchte zum iPhone 13 zusammengefasst und aufgegriffen und eingeordnet? Die Notch, klein, dreieckig, in Seesternform, quadratisch… die Kamera: Mit oder ohne Bildaufmischung – oder was immer. Und der Speicher, ja ja der Speicher… wie groß er sein könnte oder auch nicht.

Mindestens fünf Monate ging das jetzt so. Und auf diese Ausgabe des Daybreak werde ich, wenn ich dran denke, gern immer alle von euch verweisen, die uns in den Kommentaren fragen, ob wir es erfüllend finden, über diese paar Dinge ein halbes Jahr Tag für Tag erneut zu berichten. Und ich werde dann sagen: Nein! Aber darauf kommt es auch nicht an.

Es kommt darauf an, dass jetzt das neue iPhone 13 da ist, in all seiner Herrlichkeit – zumindest bald – und es einfach mal ganz munter gekauft werden dürfte, das allein zählt. Und damit kommen wir von der Philosophie zur Praxis.

Was macht das iPhone 13 aus?

In der Redaktion fiel es gestern Abend schon, das böse Wort: „S-Update“ – „nicht einmal ein S-Update“. Dennoch heißt das iPhone 13 iPhone 13, weil iPhone 12s einfach nicht klingt und sich gewiss nicht so gut verkauft.

Und was kann es nun, das iPhone 13? Hier haben wir alle Fakten kompakt für euch aufgelistet.

Und was macht das iPhone 13 Pro zum Pro?

Da gibt es durchaus schon noch einige Extras, die es im iPhone 13 und iPhone 13 Mini nicht gibt, die haben wir hier für euch aufgeführt. Aus den Chroniken der Redaktion: „Das iPhone 13-Lineup in seiner Gesamtheit mag zwar etwas abfallen, aber die Kamera der Pros hat Potenzial.“ – wir werden sehen.

Die Apple Watch Series 7 wusste zu überraschen

Nun, hier lagen die Leaker irgendwie voll daneben mit ihren geleakten Designs. Dennoch wird das Display größer und daraus ergeben sich einige spannende Möglichkeiten, hier lest ihr die Infos.

Es gab auch neue iPads

Ja, das war allerdings interessant, denn gleich zu Beginn kam etwas, das so niemand erwartet hatte: Ein neues iPad, dann gab es da auch noch das neue iPad Mini, fast noch spannender. Jetzt ohne Ironie: Ich finde diese beiden Updates der iPad-Linien sehr gut: Hier die Infos zum iPad Mini, hier die Infos zum neuen iPad 9.

Und was kostet der Spaß?

Nun, teilweise gar nicht mehr als früher. Teilweise aber auch eine ganze Menge: Hier haben wir alle Europreise der neuen Produkte für euch.

Und iOS 15 macht sich auch auf den Weg

iOS 15 wird ebenfalls bald für alle Nutzer verfügbar gemacht, während der Release Candidate zu den Entwicklern aufgebrochen ist.

Wir werden uns natürlich in den kommenden Tagen noch eingehender mit den neuen iPhones beschäftigen und so viel kann ich schon einmal verraten: Wir werden euch mit ausführlichen Eindrücken der neuen Geräte aus eigener Anschauung versorgen.

Übrigens

Die Apple-Aktie vermochte die Keynote und die neuen Produkte nicht zu beeindrucken. Sie drehte streckenweise sogar im Minus und schloss mit einem hauchdünnen Plus im Vergleich zum Vortag.

Damit darf ich euch einen schönen Mittwoch wünschen. Lasst euch nicht ärgern.

-----

