Home iPhone iPhone 13: Das sagen die ersten Reviews

iPhone 13: Das sagen die ersten Reviews

Bereits drei Tage vor dem offiziellen Erscheinungsdatum des iPhone 13 sind die ersten Reviews hierzu auf YouTube zu finden. Wie das Produkt bisher aufgenommen wurde und welche Kritikpunkte sich bereits abzeichnen, erfahrt ihr hier.

Zunächst beleuchten wir die Meinung von iJustine zum neuesten iPhone-Lineup. Sie hat bisher nicht nur ein Unboxing veröffentlicht, sondern bereits eine komplette Review. Diese konzentriert sich allerdings größtenteils auf die Kameras der neuen iPhone-Modelle.

Als erstes lobt sie die Tatsache, dass kein Unterschied mehr bestehe zwischen der Kamera des Pro-Modells und der des Pro Max. Dadurch müssten sich Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr einzig wegen der besseren Kamera für das teurere Modell entscheiden.

Viel Lob für Cinematic- und Makro-Modi

Sodann zeigt sie sich begeistert vom Makro-Modus des iPhone 13 Pro bzw. Pro Max, der richtige Nahaufnahmen auf dem iPhone erst möglich mache. Darüber hinaus könnten hiermit viele ansonsten unsichtbare Details eingefangen werden. Damit sei dies eine große Verbesserung im Vergleich zum iPhone 12.

Dann demonstriert sie den neuen Cinematic-Modus, von dem sie auch sehr positiv überrascht ist. Dadurch, dass beispielsweise das iPhone mithilfe von künstlicher Intelligenz gezielt entscheiden könne, welcher Teil des Bildes im Fokus stehen solle, könne der Cinematic-Modus tatsächlich hochwertigere Kameras ersetzen. Auch mit der Frontkamera könne dieser Modus genutzt werden.

Auch HDR 4 kann sie positiv bewerten, da hierdurch die Farben wesentlich dynamischer dargestellt würden. Zudem könne nun direkt in die Sonne fotografiert werden, ohne dass das Objekt im Vordergrund an Detail verliere.

Marques Brownlee kritischer gestimmt

Ebenfalls hat Marques Brownlee ein Video veröffentlicht, in dem er die neuen iPhones auspackt und seine ersten Eindrücke schildert. Dabei sei ihm zunächst die verbesserte Akkulaufzeit aufgefallen, die er für eine willkommene Verbesserung hält.

Genau wie iJustine lobt auch er die neuen Kameras im iPhone 13. Dennoch gibt es auch einige Kritikpunkte. So sei beispielsweise ProRes noch nicht verfügbar und werde wohl erst mit einem Update nachgereicht werden.

Außerdem kritisiert er, die Tatsache, dass die Kamera automatisch den Makro-Modus aktiviere, wenn man sich nah genug an einem Objekt befinde. Dies könne allerdings nicht wieder manuell ausgeschaltet werden, wodurch ab einem bestimmten Punkt der Bokeh-Effekt im Hintergrund verloren gehe.

Darüber hinaus überzeuge ihn der Cinematic-Mode bislang noch nicht, da dieser eher einem Portrait-Modus für die Videoaufnahme ähnele und sich nicht grundlegend von diesem unterscheide.

Des Weiteren bemängelt er, dass der Notch des iPhone 13 zwar kleiner sei, Apple jedoch den dadurch entstandenen Platz nicht genutzt habe, um mehr in der Statusleiste anzuzeigen. Somit biete dieser keinen Mehrwert. Allerdings ließe sich über den Display sagen, dass dieser nun aufgrund der 120-Hz-Bildwiederholfrequenz eine wesentlich bessere Anzeige liefere.

The Verge über iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Auch The Verge hat heute unter anderem eine Review speziell für die Pro-Modelle des iPhone 13 veröffentlicht. Dabei wird ebenfalls die längere Akkulaufzeit sowie die neue Kamera gelobt.

Bei letzterer zeigten sich die Verbesserungen zum Vorgängermodell vor allem beim Nachtmodus bzw. bei Aufnahmen mit wenig Licht. Manchmal würden Bilder aber auch überbeleuchtet werden. Ein weiterer Kritikpunkt sei auch die Tatsache, dass die Nutzung der Kamera-App im iPhone immer komplizierter werde.

Zum Cinematic-Modus lasse sich sagen, dass dieser nicht so gut in dunkleren Lichtverhältnissen funktioniere. Doch auch in hellen Aufnahmen habe dieser manchmal Probleme beim Fokussieren von Objekten. Insgesamt sei dies jedoch das beste Kamera-System in einem Smartphone.

Weitere Reviews findet ihr hier:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!