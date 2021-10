Home Apple iPhone 13 bringt mehr Profit: Apple sticht Samsung bei Chiplieferung aus

Weltweit bleiben die Chips knapp und die Tech-Hersteller rangeln um die begrenzten Kapazitäten. In diesem Ringkampf steht Apple offenbar besser da als viele Konkurrenten. Der Grund: Das iPhone 13 verkauft sich besser und allgemein stabiler als etwa die Geräte von Samsung. In der Folge werden Samsungs Bestellungen von Chipkomponenten von einigen Zulieferern zurückgestellt.

Es ist etwas bitter für Samsung, das Unternehmen steht aktuell im Ringen um die so dringend benötigten Chips für die eigenen Produkte nicht gut da. Apple wird von den Fertigern derzeit lieber mit den begehrten Halbleitern beliefert, wie die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes zuletzt unter Berufung auf Industriekreise berichtet.

Danach haben verschiedene japanische Zwischenhändler Bestellungen für Komponenten von Apple aufgenommen, die in der Kamera des neuen iPhone 13 zum Einsatz kommen. Diese Aufträge zur Fertigung der VCMs werden dann an zahlreiche zumeist in Taiwan angesiedelte Fertiger verteilt und am Ende liefern diese Unternehmen bevorzugt an Apple.

Das iPhone verspricht mehr Profit

Der Grund ist recht simpel: Die Verkäufe des iPhone 13 ist stark gestartet und auch die übrigen Produkte laufen nach wie vor gut. Allgemein erwarten sich die Fertiger vom iPhone-Konzern eine stabilere Abnahme und somit bessere Profite. Samsung schwächelte im dritten Quartal bei seinen Smartphoneverkäufen und die chinesischen Hersteller Oppo, Vivo und Xiaomi sitzen aufgrund der unsicheren handelspolitischen Lage auf hohen Lagerbeständen, nehmen daher ebenfalls weniger ab.

Vor diesem Hintergrund wurden zuletzt Bestellungen von Samsung zurückgestellt, um Apple bevorzugt zu beliefern.

