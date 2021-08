Home Apple iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3: Viele Apple-Produkte im Herbst

iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3: Viele Apple-Produkte im Herbst

Apple plant die Veröffentlichung einer Reihe neuer Produkte im kommenden Herbst: Mark Gurman hat nun noch einmal zusammengefasst, was er ab September erwartet. Klar ist: Das iPhone 13 wird wohl in etwa einem Monat auf den Markt kommen.

Dieser September wird hardwaretechnisch aufregend: Eine Reihe neuer Produkte wird von Apple auf den Markt gebracht, der Redakteur Mark Gurman hat nun noch einmal skizziert, wie Apples Fahrplan aussehen dürfte. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters geht er zunächst auf das iPhone 13 ein. Es wird wohl in den selben vier Versionen wie das iPhone 12 erscheinen, ‚Verbesserungen werden aktuell an der Kamera sowie beim Display erwartet: 120 Hz werden wohl endlich Realität, zumindest im Pro-Modell.

Die Apple Watch Series 7 könnte im neuen Design erscheinen

Die neue Apple Watch Series 7 kommt vielleicht nicht mit neuen Sensoren, dafür aber mit einem neuen, flacheren Design. Zudem werde Apple womöglich einige Verbesserungen am Spaziergang-Feature vornehmen, das allerdings nur als Teil von Apple Fintess+ verfügbar ist, das wiederum bei uns nicht gebucht werden kann.

Das iPad Mini 6 kommt wohl in einem neuen Design

Ebenfalls für diesen Herbst wird die neue Version des iPad Mini erwartet. Apple könnte hier erstmals seit Einführung des iPad Mini auf ein neues Design setzen, das weitgehend dem iPad Air entspricht, womöglich auch mit Touch ID im Side-Button.

Unterdessen könnte die Einsteiger-Version ein weiteres Update erhalten.

Die AirPods 3 sollen auch im Herbst erscheinen

Und auch die AirPods 3 wird Apple wohl nun endlich auf den Markt bringen. Sie waren eigentlich schon im März oder April erwartet worden, vermutlich aber aus Gründen der Verfügbarkeit bestimmter Komponenten konnte dieser Zeitplan nicht gehalten werden. Apples AirPods 3 werden das erste größere Re-Design seit Einführung der AirPods bringen, diese könnten ein wenig den AirPods Pro ähneln, jedoch ohne deren Komfortfunktionen wie ANC und Transparenzmodus erscheinen.

Und das MacBook Pro?

Das wird wohl nicht auf einem September-Event vorgestellt, doch Gurman erwartet den Marktstart des MacBook Pro 2021 14 Zoll und 16 Zoll auch für die nächsten Monate. Denkbar wäre eine Vorstellung auf einem Oktober-Event, wie es in der Vergangenheit bereits verschiedentlich vorgekommen ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!