iPhone 13: Apple trägt neue Modelle in Datenbank ein

Das iPhone 13 zeigt sich erstmals in einer behördlichen Datenbank. Die neue iPhone-Generation wird im Herbst erwartet. Wieder wird Apple wohl vier Modelle vorstellen, größte Neuerung könnte das 120 Hz-Display im iPhone 13 Pro sein.

Apple bereitet die Markteinführung des iPhone 13 bereits vor. Die neuen Modelle wurden nun in eine erste behördliche Datenbank eingetragen. Wieder ist es die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission, die als zuverlässiger Vormelder eines neuen Produkts dient. In diese Datenbank müssen alle Produkte eingetragen werden, die Verschlüsselungsfunktionen besitzen und im Bereich der Eurasischen Wirtschaftsunion in Verkehr gebracht werden sollen.

Das iPhone 13 kommt wohl wieder in vier Versionen

Es ist davon auszugehen, dass Apple das neue iPhone 13 wiederum in vier Versionen auf den Markt bringen wird. In der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission wurden die Modelle mit den Bezeichnungen A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 und A2645 eingetragen. Wieder wird es wohl auch ein iPhone 13 Mini geben. Die größte Neuerung wird sich wohl auf das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max beschränken und hier kommt dann wohl ein Feature hinzu, das sich inzwischen schon allgemeiner Verbreitung erfreut: Ein 120 Hz-Display wird erwartet.

Weitere Verbesserungen werden bei der Hauptkameraanordnung erwartet. Das iPhone 13 kommt vermutlich wie üblich im September. Angepeilt werden soll aktuell dem Vernehmen nach die dritte Septemberwoche. Mit etwas Glück kommt das iPhone 13 auch mit einer ausgeweiteten Unterstützung von 5G auf mmWave-Frequenzen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

