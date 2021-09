iPhone 13: Akkus überall deutlich größer, 120 Hz und schärfere Bilder, sagt Leaker

Apples iPhone 13 kommt mit deutlich größeren Akkus und zwar in allen Varianten: Das geht aus einem umfangreichen Leak der letzten Minute hervor, der darüber hinaus noch verschiedene weitere interessante Details enthält. Diese fallen durch und durch erfreulich aus, falls sie sich denn bestätigen.

Das iPhone 13 wird am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt, das ist inzwischen klar. Auf den buchstäblich letzten Metern werden noch einige größere Leaks erwartet – so ist es fast jedes Jahr und so ist es auch jetzt. Den Anfang dieser Leak-Show machte heute Max Weinbach, der immer mit höchst umfangreichen Leaks auffällt, von denen zwar vieles regelmäßig zutrifft, aber nicht alles.

