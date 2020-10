iPhone 12 schnellstes Smartphone der Welt? | Erinnerungen an Steve Jobs | Apple TV bald Spielkonsole? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser! Zum Aufstehen haben wir die wichtigsten News der letzten 24 Stunden für alle unter euch zusammengestellt, die schnell auf den Stand kommen möchten. Während der erste Kaffee durchläuft, nachfolgend also kurz und knapp das, was zuletzt spannend war in Apple-Land und drum herum – und bei Interesse gibt’s die Details zum Nachlesen. – kommt gut in den Tag!

Das iPad Air 4 kommt mit einem wirklich schnellen Chip: Der neue A14-CPU schlägt den Vorgänger A13 um Längen und dürfte auch im Smartphonemarkt wieder Maßstäbe setzen. Er kommt mit sechs Kernen und taktet bei 2,99 GHz, wahrscheinlich wird das iPhone 12 wieder einmal das schnellste Smartphone, darauf deuten zumindest erste Benchmarks hin, die es ins Netz geschafft haben – hier gibt’s alle Infos.

Das iPad Air 4 kommt im Oktober auf den Markt: Wann genau? Wissen wir noch nicht, kann aber jeden Moment losgehen. Die Apple Stores bereiten sich schon vor.

Gerüchte um die Box

Ebenfalls mit Prozessoren hat ein aktuelles Gerücht zu tun, das bezieht sich aber auf das Apple TV. Der A14 soll irgendwann auch in das Apple TV einziehen: Die Nutzer werden diese Rechenpower vielleicht auch brauchen, denn die Box soll neue Apple Arcade-Spiele unterstützen und die brauchen wohl ziemlich viel Saft: Die Details gibt es hier.

News Mobilfunk: 5G kommt bei O2

Nach Telekom und Vodafone geht es dann mal auch bei O2 los mit 5G – ganz gemächlich: Zu Anfang wird das eigene Netz erst in den größten deutschen Städten Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Köln verfügbar.

Weitere zehn große Städte sollen in Bälde folgen, hierunter finden sich unter anderem Essen, Düsseldorf und Potsdam.

Bis Ende des Monats soll das Netz 450 Antennen an 150 Standorten umfassen, mehr bei O2, die Konkurrenz ist da schon deutlich weiter.

Steve Jobs wird nicht vergessen

Der Tod von Apple-Mitgründer Steve Jobs liegt nun schon neun Jahre zurück, doch noch immer spielt der langjährige Applechef eine wichtige Rolle in der Erinnerung nicht nur vieler Kunden, sondern auch seiner Kollegen bei Apple, mit denen er die letzten Jahre zusammenarbeitete. Wir haben eine Reihe besonders populärer Jobs-Zitate und Interviews in einem Artikel noch einmal zusammengefasst.

„The Morning Show“ geht weiter

Apples erfolgreichste Serie „The Morning Show“ geht in die zweite Staffel – in zwei Wochen gehen die Dreharbeiten weiter. Corona soll auch in die Handlung einfließen – leider.

Kurz gefasst: Was sonst noch wichtig war

Das Apple TV hat ein kleines Update erhalten: tvOS 14.0.2 erschien Gestern Abend für die Box. Was auch immer es brachte, es musste wichtig sein, sonst hätte Apple sich diese Aktualisierung noch erspart.

Netflix ist offenbar dafür verantwortlich, dass Nutzern älterer Macs auch unter Big Sur 4K und HDR in Safari verschlossen bleibt; hier gibt’s die Infos.

MediaMarkt und Saturn reparieren jetzt auch iPhones mit Original-Ersatzteilen. Die Garantie bleibt dabei erhalten und die Geräte können ohne Termin abgegeben werden, die Reparatur soll noch am selben Tag erledigt werden.

Spotify kann jetzt endlich… endlich auch nach Songtexten suchen. Ja, schon klar: Apple Music kann das schon lange.

Damit seid ihr jetzt wieder auf Stand – lasst euch nicht ärgern und bis morgen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!