iPhone 12-Vorbestellungen nach zwei Stunden mit Lieferzeiten bis Mitte November: Wie ist es bei euch gelaufen?

Das iPhone 12 wird offenbar robust nachgefragt: Gut zweieinhalb Stunden nach dem Start der Vorbestellungen ist das Lieferdatum für die wohl populärsten Modelle bereits in den November vorgerückt. Beim iPhone 12 Pro sieht es nicht viel anders aus. Einige Konfigurationen werden aber auch schneller geliefert. Wann erhaltet ihr euer neues iPhone 12?

Das iPhone 12 und auch das iPhone 12 Pro kann ab heute um 14:00 Uhr vorbestellt werden. Wer das in den ersten Minuten gemacht hat, wird vielfach bereits nächsten Freitag sein neues Gerät in Händen halten, wie unter anderem aus euren Kommentaren hervorgeht.

Inzwischen aber hat sich das Bild gewandelt: Wer das iPhone 12 jetzt etwa in Blau vorbestellt und die 64 GB-Version wählt, erhält es zwischen dem 03. November und dem 10. November. Andere Farbvarianten wie Grün oder Weiß können dagegen schon zwischen dem 28. Oktober und dem 03. November beim Kunden eintreffen.

Die Abholung im Store ist dagegen bei diesem Modell je nach Region möglicherweise nicht mehr verfügbar. Allgemein scheint das iPhone 12 im neuen Blau besonders stark gefragt zu sein, hier haben wir bei unserer Momentaufnahme die längsten Lieferzeiten beobachtet.

Wer den Speicher auf 128 GB aufstockt, wird in den meisten Fällen noch Ende Oktober beliefert – nur nicht in Blau.

Auch mit 256 GB ist in Blau vor dem 03. November nichts zu machen.

So sieht es beim iPhone 12 Pro aus

Beim iPhone 12 Pro bietet sich kein grundsätzlich anderes Bild: Auch hier ist die Basisversion mit 128 GB Speicher in Blau erst zwischen dem 03. bis 10. November lieferbar. Die Abholung im Apple Store dagegen ist nicht möglich.

In Gold haben wir sogar Liefertermine um den 17. November bei der Stichprobe erhalten.

Erwartungsgemäß sinkt die Nachfrage nach den teuersten Modellen mit 512 GB Speicher. Hier können Kunden noch ab dem 28. Oktober beliefert werden.

Stimmungsbild

Wie ist es bei euch gelaufen: Wann bekommt ihr eure Geräte – geliefert oder zur Abholung?

