iPhone 12: Schnelleres Face ID, verbesserter Zoom und zumindest teilweise längere Akkulaufzeiten?

Das iPhone 12 Pro könnte mit einer deutlich besseren Akkulaufzeit aufwarten, als das Vorgängermodell, das Einsteiger-iPhone 12 wird hier aber womöglich enttäuschen. Das und mehr geht aus einem weiteren Leak kurz vor der Präsentation der neuen Modelle hervor. ‚Dieser befasst sich auch mit den Kameras.

Was das iPhone 12 und iPhone 12 Pro können wird, wurde in letzter Zeit schon recht ausführlich diskutiert. Nun fügt der bekannte Leaker Max Weinbach noch einige weitere angebliche Details hinzu, die das neue Top-Modell betreffen. So soll das iPhone 12 durch verbesserte Algorithmen über ein schnelleres Face ID-Feature verfügen. Entsprechende Spekulationen hatte es immer wieder gegeben.

Finalized and Revised iPhone 12 and iPhone 12 Pro info, just in time before the event. The most important things were already revealed by Kang 康总, but we've got previous report that we've received updates for in the past 3 weeks:

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020