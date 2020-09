iPhone 12: Reservierungsservice der Deutschen Telekom ist gestartet

Bei der Deutschen Telekom ist der Reservierungsservice für neue iPhones gestartet. Wer beim magenta-Konzern einen Vertrag hat oder plant, einen Vertrag dort abzuschließen und sich zudem das iPhone 12 besorgen möchte, kann sich dort nun für eine bevorzugte Belieferung eintragen. Ob man tatsächlich schneller beliefert wird, als be einem Kauf direkt über Apple, ist allerdings nicht garantiert.

Das iPhone 12 kommt irgendwann in den nächsten Wochen auf den Markt: Wann es so weit ist, weiß noch niemand, nur so viel ist klar, wenn der Startschuss erfolgt, werden die Lieferzeiten wohl ziemlich rasch länger werden. Ob ein Ansturm in den ersten Stunden und Tagen zu wochenlangen Lieferzeiten führen wird, wie in den letzten Jahren oft zu beobachten war, oder sich die Nachfrage in Grenzen hält, lässt sich natürlich nicht vorhersagen, beim iPhone 12 wird allerdings mit einer allgemein starken Nachfrage gerechnet.

Die Mobilfunkbetreiber versuchen schon seit Jahren, mit eigenen Angeboten Kunden anzulocken, wann immer neue Top-Smartphones starten. Begonnen hatte dies mit den Modellen von Apple, inzwischen gibt es die speziellen Reservierungsservices teils auch für andere Modelle. Die Deutsche Telekom hat ihren Service heute gestartet.

Auf dieser speziellen Seite könnt ihr euch für „das neueste Smartphone“ registrieren – Namen werden grundsätzlich nicht genannt.

Neues iPhone mit neuem Vertrag

Wer von dem Angebot profitieren möchte, muss eine Vertragsverlängerung oder einen Neuvertrag abschließen. Magenta1-Kunden der Telekom profitieren laut eigenen Angaben automatisch von einer bevorzugten Belieferung.

Wie gut diese bevorzugte Belieferung klappt, ist nie ganz klar. Es kommt darauf an, wie groß die Kontingente sind, die die Telekom sich im Vorfeld bei Apple geordert hat. Während in früheren Jahren die Nutzer dieser Angebote teils länger warten mussten, als Direktkäufer, hat der Service bei den letzten Bestellstarts nach Erfahrungsberichten recht gut funktioniert.

