Mega-Leak: iPhone 12 Pro Features auf Fotos und Screenshots aufgetaucht

Über Nacht ist viel passiert! Jon Prosser und Max Weinbach haben wieder einmal zugeschlagen. Deren Quellen haben ihnen Screenshots von den Einstellungen und sogar Fotos vom aktuellen Prototypen des iPhone 12 Pro zugesendet. Ebenso verspricht Prosser bald Videomaterial des Gerätes zu zeigen.

Heute Nacht haben Prosser und Weinbach gleich mehrere Tweets abgesetzt, in denen sie Screenshots und Bilder mit der Öffentlichkeit teilen, welche direkt von den aktuellen iPhone 12 Pros kommen sollen, die Apple intern testet. Wir sehen zum einen die Möglichkeit, 120Hz fürs Display zu aktivieren. Sogar ein intelligentes Wechseln zwischen 60Hz und 120Hz ist wohl möglich.

Die Screenshots zeigen zudem die Möglichkeit, den LiDAR-Sensor für die Kameraeinstellungen zu aktivieren. Ein „Enhanced Night Mode“ scheint mit dem LiDAR-Sensor umgesetzt zu werden und in den Einstellungen aktivierbar. Inwiefern der LiDAR-Sensor ansonsten gesteuert werden kann, bleibt abzuwarten, es gibt in diesem Menü jedoch mehrere Erwähnungen von LiDAR, das wir auch schon im iPad Pro verbaut sehen.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Leider scheint es sich hierbei nur um das iPhone 12 Pro Max zu handeln, sodass wir davon nicht auf das kleine iPhone 12 Pro schließen können. Als wahrscheinlich gilt indessen, dass Apple die beiden Pro-Modelle mit derselben Technik ausstattet.

iPhone 12 Pro Features

Etwas nachher hatte Jon Prosser gegen 1 Uhr nachts weitere Details zum Design und den Features des iPhone 12 Pro getwittert: Demnach seien die Ränder deutlich kleiner, weil das Glas nicht mehr gebogen ist. Die Notch ist gleich groß, wirkt jedoch etwas kleiner auf Grund des angewachsenen Displays. Face ID würde zudem deutlich besser aus schlechten Winkeln funktionieren.

Die Seiten sind tatsächlich flach und kantig, indessen ist das Glas ganz leicht gewölbt zu den Seiten hin (aber nicht so wie bei den aktuellen Geräten). Das Kamera-Modul auf der Rückseite ist knapp 10% größer.

iPhone 12 Pro details: True Depth array same size. Bezels are “noticeably thinner” Slightly larger display – making the notch “appear” smaller. Face ID works from wider angles. Even flat on a table. Sides are flat, but glass has slight curve. Rear cam module is 10% larger. — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Weinbach: 20W-Netzteil, aber nicht in der Box

Und auch Max Weinbach zusammen mit EverythingApplePro haben News für uns. Weinbachs Quellen haben ihm zwei Fotos zugeschickt, auf denen wir die iPhone 12 Pro Max Geräte sehen sollen. Auf Grund der Belichtung sehen wir nichts vom echten Design, obgleich wir ganz klar die genau gleich große Notch erkennen können.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020

Zudem leaken die beiden Screenshots der schon vorbereiteten Apple Homepage, die ein 20W-Netzteil für das Pro leakt, das jedoch nicht beiliegt!

Wie erwähnt sprach Prosser zudem vom ersten Video des iPhone 12 Pro Max, das ihm zugespielt wurde. Wir erwarten hierzu alsbald ein Video auf seinem YouTube-Kanal Front Page Tech.

I have the first real video of iPhone 12 Pro Max. Our first real look at the notch. Stay tuned for FPT! 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Natürlich bleibt ihr mit Apfelpage.de sofort informiert. Wir bleiben für euch am Ball, welche Videos und Fotos von den beiden Leakern noch folgen.

