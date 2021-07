Home iPhone iPhone 12 Pro Max zuletzt sehr beliebt: Verbraucher geben wieder mehr Geld aus

Das iPhone 12 verkauft sich bekanntlich nach wie vor ausgesprochen gut. Besonders das teure iPhone 12 Pro Max wird von den Verbrauchern gern gekauft, eine Entwicklung, von der aktuell angenommen wird, dass sie sich mit dem iPhone 13 Pro Max fortsetzen könnte.

Apple wird sein iPhone 12 weiterhin sehr gut los, das zeigt eine aktuelle Einschätzung des amerikanischen Marktforschers Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Deren Daten zeigen, dass das iPhone 12 in seinen vier Versionen im letzten Quartal auf einen Anteil von geschätzt 63% der iPhone-Verkäufe kommt. Besonders stark gefragt war das iPhone 12 Pro Max, es war allein für rund 23% der iPhone-Verkäufe verantwortlich.

Diese Entwicklung bringen die Analysten mit den zuletzt deutlich zügiger vorangebrachten Öffnungen der Wirtschaft in den USA in Zusammenhang. Hieraus ergebe sich eine Motivation der Verbraucher, ihre lange zusammengehaltenen Dollars auszugeben.

Das iPhone 12 Mini bleibt weiter abgeschlagen

Der Durchschnittspreis für ein iPhone lag im letzten Monat bei 869 Dollar und ist damit abermals gestiegen, was an der starken Nachfrage nach dem teuren iPhone 12 Pro Max liegt. Viele Kunden entschieden sich jetzt zum Wechsel auf ein neues Modell, da die Corona-bedingten Einschränkungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in den Hintergrund treten.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Blick auf die Verkaufskanäle. 27% der iPhone-Verkäufe wurden zuletzt in Apple Stores getätigt, das ist naturgemäß deutlich mehr als während der Lockdowns. Es wird aktuell allgemein davon ausgegangen, dass sich zumindest ein Teil dieser Dynamik auch noch in den Verkäufen des iPhone 13 zeigen wird.

Schlusslicht der Beliebtheit im aktuellen Lineup bleibt das iPhone 12 Mini, auf es entfielen nur 5% der iPhone-Verkäufe im letzten Quartal. Das iPhone 13 Mini wird wohl das letzte iPhone mit einem 5,4 Zoll-Formfaktor sein.

