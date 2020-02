iPhone 12: Neues 60-GHz-WLAN für ultraschnelles AirDrop?

Das iPhone 12 soll mit neuem ultraschnellen WLAN kommen. Dieser neue Standard würde aber vor allem für die iPhone-zu-iPhone-Kommunikation sinnvoll sein und könnte etwa AirDrop-Übertragungen dramatisch beschleunigen.

Das neue iPhone 12, das Apple wohl im September vorstellen wird, soll einen neuen WLAN-Standard unterstützen, das wird heute von japanischen Quellen berichtet. Danach kommt das iPhone 12 in seinen verschiedenen Versionen mit WLAN 802.11ay. Dieser neue Standard ist noch nicht fertig spezifiziert, das soll erst Ende des Jahres der Fall sein. WLAN 802.11ay wird für Übertragungen im Frequenzbereich von 60 GHz Verwendung finden.

Diese ultrahohen Mikrowellen-Bänder werden auch im 5G-Mobilfunk eingesetzt, in Deutschland wird aber wohl so bald kein mmWave-5G aufgebaut. Das kommende iPhone 12 unterstütz aber dem Vernehmen nach alle 5G-Frequenzen, einschließlich der hohen mmWave-Bänder. WLAN 802.11ay ist aber eher für die Verbindung zwischen iPhones geeignet.

Die Reichweite ist ähnlich begrenzt wie bei Bluetooth, die Datenübertragungsrate aber ungleich höher. AirDrop würde so einen dramatischen Beschleunigungsschub erhalten, auch größte Dateien würden so blitzschnell von Gerät zu Gerät wandern.

iPhone 12 erneut mit LCD-Version?

Während frühere Annahmen davon ausgingen, dass in diesem Jahr alle neuen iPhone-Top-Modelle mit einem OLED-Display kommen, sieht Macotakara in seinem Bericht heute nach wie vor zumindest ein weiteres LCD-Modell im Lineup ab Herbst. Apple könnte das iPhone 11 aktualisieren und in einer beschleunigten 5G-Version zu abermals moderaten Preisen auf den Markt bringen, wird spekuliert. Mit diesem Modus hatte Apple beim iPhone 11 seit Herbst 2019 schon so gute Erfahrungen gemacht.

Das iPhone 12 wird neben 5G wohl auch mit einer 3D-Kamera versorgt sein, doch dieses Feature werden wir wie heute noch berichtet womöglich vorher schon im iPad Pro sehen können. Erwartet wird das iPhone 12 wie üblich im Herbst auf einer September-Keynote.

