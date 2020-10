iPhone 12 mit etwas 5G: Wieso viele Kunden leer ausgehen könnten

Das iPhone 12 lässt sich möglicherweise nur bedingt in 5G-Netzen nutzen. Zumindest britische Kunden könnten große Probleme mit der Verfügbarkeit der Netze haben. er Grund: Offenbar wird ein für europäische Kunden wichtiges Band nicht vom neuen iPhone unterstützt.

Das neue iPhone 12 kommt zwar mit 5G, einige Kunden werden ihre 5G-Netze aber möglicherweise nicht mit dem neuen Modell nutzen können. Besonders sind offenbar britische Kunden davon betroffen, wie aus britischen Medienberichten hervorging. Diese zitieren den Branchenanalyst Matthew Howett mit einer beunruhigenden Einschätzung: Danach wird das iPhone 12 5G nicht auf den 700 MHz-Frequenzen unterstützen. Diese sind für 5G in Großbritannien allerdings entscheidend.< Niedrigere Frequenzen sind für den neuen Standard generell eine Art Rückgrat, denn sie durchdringen Wände von Gebäuden besser und haben eine höhere Reichweite als die hohen Frequenzen, was zwar die verfügbare Datenrate drückt, die allerdings ohnehin einstweilen noch weit vom Gigabit-Netz entfernt bleiben wird.

Wiederholt sich das Drama des iPhone 5?

Mit etwas Pech haben nur Kunden des britischen Providers Three etwas von 5G im iPhone 12. Der hat sich nämlich mit reichlich Frequenzspektrum versorgt und kann 5G auch auf anderen Frequenzen anbieten.

Deutschen Kunden ergeht es wohl nicht ganz so schlimm, hier haben die Provider nicht ganz so sehr auf die niedrigen Frequenzen gesetzt. dennoch könnte sich zumindest in manchen Märkten das wiederholen, was bereits beim iPhone 5 geschah. Dieses erste Modell mit LTE hatte den damals ebenfalls nicht mehr ganz so neuen Standard nur auf der 1.800 MHz-Frequenz unterstützt, was damals etwa Kunden von O2 und teils auch Vodafone in die Röhre gucken ließ. Zudem wird das iPhone 12 wohl in Europa kein mmWave unterstützen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten – eine weitere Einschränkung der unterstützen Bänder.

