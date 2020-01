iPhone 12 in vier Versionen: Top-Modelle mit 3D-Kamera und sechs GB RAM?

2020 soll das erste iPhone mit sechs GB Arbeitsspeicher erscheinen, auch werden zumindest zwei Modelle eine 3D-Kamera auf der Rückfront erhalten. Alle neuen Top-Modelle sollen mit einem OLED-Display auf den Markt kommen, darunter angeblich auch ein Modell mit einem 5,4 Zoll-Display, über das kürzlich schon einmal berichtet wurde.

Das iPhone-Lineup von 2020 wird vielfältig und fortschrittlich: Apple wird in diesem Jahr erstmals zwei iPhones mit sechs GB großem Arbeitsspeicher auf den Markt bringen, so Timothy Arcuri von UBS aktuell in einer entsprechenden Notiz. Das iPhone 12 mit 6,7 Zoll soll eine Triple-Cam mit einer 3D-Linse auf der Rückfront erhalten, der Arbeitsspeicher soll sechs GB groß sein, ebenso wie bei einem weiteren Modell, das mit einem 6,1 Zoll großen Display kommen soll. Daneben sollen noch zwei weitere Top-Modelle erscheinen. Eins davon hat angeblich ebenfalls ein 6,1 Zoll großes Display, ein weiteres iPhone soll 2020 mit einem 5,4 Zoll-Bildschirm erscheinen.

Behauptung deckt sich mit Gerüchten über iPhone 9 mit 5,4 Zoll-Bildschirm

Diese beiden Modelle sollen mit einer Dualkamera kommen, so der UBS-Analyst Timothy Arcuri. Der Arbeitsspeicher soll vier GB groß sein. Erst gestern hatten wir über ein 5,4 Zoll-iPhone berichtet, das japanische Quellen für dieses Jahr in der Pipeline von Apple sehen. Es soll als iPhone 9 veröffentlicht werden und mit Face ID statt des erwarteten Touch ID kommen.

So oder so: Immer mehr Beobachter rechnen mit mehr als den bisher üblichen drei neuen Top-Modellen für das laufende Jahr. Die 3D-Kamera wird indes der Gerüchtelage nach immer wahrscheinlicher, 5G gilt als gesetztes Feature.

