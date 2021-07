Home iPhone iPhone 12 im Superzyklus: So erfolgreich wie legendäres iPhone 6 / Plus

Apples iPhone 12 kann erstmals an den phänomenalen Erfolg des iPhone 6 anknüpfen. Kein iPhone zuvor mit Ausnahme dieser beiden Modelle verkauft sich in einem so kurzen Zeitpunkt so gut: Das iPhone 12 wurde vor allem aufgrund seines OLED-Displays und der 5G-Unterstützung so stark nachgefragt.

Apples iPhone 12 hat offenbar den ersten sogenannten Superzyklus seit dem Start des iPhone 6 markiert. Wie eine aktuelle Einschätzung der Marktforscher von Counterpoint Research nun zeigt, wurden bis April 2021 rund 100 Millionen Einheiten des iPhone 12 weltweit verkauft. Diese Marke übersprang in dieser Zeit zuvor nur das iPhone 6 und iPhone 6 Plus, das seit seiner Einführung als Benchmark für einen extrem erfolgreichen Modellstart markiert.

Seiner Zeit explodierten die Verkäufe vor allem aufgrund der Einführung des ersten Plus-Modells mit einem größeren Display, wodurch vor allem die Verkäufe in Asien stark befeuert worden waren. Heute liegen die Schwerpunkte der Konsumenten auf anderen Gebieten.

5G und OLED-Display treiben die Verkäufe des iPhone 12

Das iPhone 12 ist das erste iPhone mit 5G-Unterstützung. Das brachte viele Kunden dazu, sich das Modell zu kaufen, was sich auch an einer anderen Kenngröße zeigt: Trotz vitaler Konkurrenz aus Südkorea und vor allem auch China, ist das iPhone 12 aktuell das erfolgreichste 5G-Smartphone der Welt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ein weiterer Kaufgrund ist das OLED-Display in allen vier Modellen des iPhone 12 und nicht zuletzt auch die Vielfalt der Varianten sorgte für eine dynamische Absatzentwicklung.

Für Apple resultiert diese Entwicklung in einem um 22% gestiegenen Umsatz mit der iPhone 12-Reihe als im Vorjahr mit dem iPhone 11. Auch der Anteil des teuersten iPhone 12 Pro Max an den Verkäufen kletterte in den ersten sieben Monate auf rund 29% und lag damit vor dem Anteil des iPhone 11 Pro Max im Vergleichszeitraum. Während die Fertigung des iPhone 11 aufgrund einer geringeren Nachfrage durch die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen in Folge der Corona-Pandemie zwischenzeitlich reduziert werden musste, waren die Verkäufe des iPhone 12 kaum durch Corona-Ängstlichkeit betroffen.

