iPhone 12 hebt ab: Delta stattet alle 19.000 Flugbegleiter mit neuestem Modell aus

Apple hat einen neuen Großauftrag über den Wolken an Land ziehen können: Die Airline Delta will alle ihre Flugbegleiter mit einem iPhone ausstatten. Und dabei greift man nicht zu irgend einem Modell: Das aktuellste iPhone 12 soll an das fliegende Personal ausgegeben werden.

Das iPhone war auf Flugzeugen schon immer beliebt, ebenso wie das iPad. Einige Airlines waren seit Jahren führend beim Einsatz von Apple-Geräten in Kabine und Cockpit. Eine davon ist Delta, wo nun ein neuer Großauftrag an Apple erging. Wie heute angekündigt wurde, sollen alle Flugbegleiter von Delta mit einem iPhone 12 ausgestattet werden.

Diesen Schritt gehe man in erprobter Partnerschaft einerseits mit Apple und andererseits mit dem US-Telekommunikationsriesen AT&T, hieß es weiter.

19.000 iPhones für Flugbegleiter

In der Flotte von Delta fliegen rund 19.000 Flugbegleiter. Die Fluggesellschaft hat schon früher auf Geräte von Apple gesetzt, etwa auf iPads für die Piloten, die schwere gedruckte Unterlagen ersetzt hatten.

Mit den neuen iPhones soll das Reiseerlebnis auch für die Passagiere verbessert werden, so Delta. Mit den Geräten ließe sich unter anderem durch AR verschiedene Aufgaben in der Kabine effizienter erledigen, auch soll das iPhone bei Schulungen für einen verbesserten Ablauf sorgen.

Apple hat schon früher den Schulterschluss mit Airlines gesucht, auch zu Marketingzwecken: Passagiere von American Airlines konnten wie zuvor berichtet etwa kostenlose Probemonate für Apple Music mitnehmen, während sie den Dienst auf ihren Flügen nutzten. Später wiederholte sich das selbe Szenario mit Apple TV+, das Apple nach wie vor nach Kräften den Kunden schmackhaft zu machen bestrebt ist.

