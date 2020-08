iPhone 12: Einer von Apples Kameralinsen-Fertiger hat Probleme

Bei der Fertigung des iPhone 12 haben einige Zulieferer offenbar Probleme, den von Apple vorgesehenenen Zeitplan einzuhalten. Mit etwas Glück wird sich das allerdings nicht noch weiter negativ auf die Auslieferungen des neuen Top-Modells auswirken. Im Rahmen der Quartalszahlen hatte Apple bereits eine Verzögerung des iPhone 12 eingeräumt.

Bei der Fertigung des iPhone 12 kommt es in Teilen der Lieferkette weiter zu Problemen. Einer der Zulieferer für die Kameralinsen der neuen Modelle hat aktuell mit Qualitätsproblemen bei der Fertigung zu kämpfen, das schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer entsprechenden Notiz. Der Beobachter von TF International Securities merkt an, dass bei dem Zulieferer Genius Electronic Optical die Fertigung der Weitwinkellinsen für das 5,4 Zoll- und eines der 6,1 Zoll-Modelle des iPhone 12 Probleme in Zusammenhang mit der Hitzebeständigheit der Linsen auftreten. Diese werden zum Glück in einem abschließenden Hochtemperaturtest bemerkt, doch dadurch entsteht eine Verzögerung bei der Auslieferung.

Mit Glück keine deutliche Verzögerung der Auslieferungen

Allerdings wirkt sich dieses Problem wohl nicht übermäßig auf Apples ohnehin schon angespannten Zeitplan aus. Der andere große Zulieferer für Kameralinsen Largan hat keine derartigen Beeinträchtigungen gemeldet. Apple wird daher wohl Teile der georderten Kontingente für die Fertigung bei Largan umpriorisieren, während die Probleme beim zweiten Fertiger gelöst werden.

Der Analyst schätzt, dass die Fertigung der Weitwinkellinse für das 5,4 Zoll-Modell sowie das iPhone 12 Max mit 6,1 Zoll bei Genius sich von Mitte-ende August bis Mitte-Ende September beziehungsweise in den Oktober hinein verzögern könnte. Dies wird für Genius wohl nicht ohne Folgen bleiben. Aufgrund entsprechender Vorfeldvereinbarungen dürfte das Unternehmen gezwungen sein, einen Preisnachlass in Höhe von rund 30% einzuräumen, was sich nachhaltig auf die Marge des Unternehmens auswirken wird.

Apple hatte bereits im Rahmen der Quartalszahlen eingeräumt, dass das iPhone 12 sich etwas verspäten wird, Apfelapge.de berichtete. Grund dafür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die noch immer die weltweiten Lieferketten beeinträchtigt.

