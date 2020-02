iPhone 12: Braucht Apple Ultra-Highspeed-WLAN für die Apple-Brille?

Apples Interesse am neuen WiFi-Standard im iPhone 12 hängst womöglich mit der Apple-Brille zusammen, an der schon seit Jahren gearbeitet werden soll. Damit dieses AR-Headset leichter und kompakter ausfallen kann, müsste Apple die meiste Rechenarbeit auslagern, etwa auf ein iPhone. Das allerdings erfordert eine schnelle Anbindung.

Apple bringt das iPhone 12 möglicherweise mit einem neuen WLAN-Standard, Apfelpage.de berichtete. WLAN 802.11ay liefert ultraschnelle Verbindungen auf 60 GHz. Der Standard hat schon eine lange Geschichte, seine Spezifizierung begann bereits vor etwa zehn Jahren. Damals wollte die sogenannte WLAN-Gigabit-Allianz einen deutlich schnelleren WLAN-Standard entwickeln, Apple war in dieser Gruppe gemeinsam mit anderen Branchengrößen wie Intel, AMD und Qualcomm an der Arbeit. Mit dem neuen Standard, der noch immer nicht fertig spezifiziert ist, können Übertragungen bis zu 44 GBit/s übertragen werden, durch Bündelung von bis zu vier Streams lässt sich dieser Wert sogar noch einmal vervierfachen.

Ultrabreitband-WiFi als Anbindung der Apple-Brille?

Der Redakteur Jason Cross bei MacWorld glaubt, Apple wolle vor allem als Vorbereitung auf die Markteinführung einer AR-Brille den neuen Standard in das iPhone 12 einbauen. Dieses AR-Headset, über das schon seit Jahren spekuliert wird, benötigt viel Rechenleistung, was sich in Kombination mit dem begrenzten Platzangebot zu einem echten Problem entwickelt. Um die Brille nicht klobig und schwer machen zu müssen, könnte Apple die meisten Funktionen über eine Anbindung an ein anderes Gerät, etwa ein iPhone, realisieren. Diese Verbindung müsste aber super schnell sein, um hoch aufgelöste Bilder und schnelle Bildwiederholraten zu ermöglichen.

802.11ay wäre dafür schnell genug, hat aber nur eine begrenzte Reichweite und dringt nicht durch Wände. Für dieses Jahr wird noch kein Apple-AR-Headset erwartet, doch wenn es einmal auf den Markt kommt, würde es auch bereits ab dem iPhone 12 nutzbar sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!